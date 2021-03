Kimi Räikkösen hulvaton radiokeskustelu hämmensi – kisainsinööri paljasti, mistä oli kyse

Kimi Räikkösen ja kisainsinöörin radiokeskustelusta tuli hitti. Mutta mitä oikeasti tapahtui?

Alfa Romeon F1-tähti Kimi Räikkönen kävi perjantaina somehitiksi nousseen keskustelun kisainsinöörinsä kanssa.

F1-fanit hullaannuttanut keskustelu Bahrainin osakilpailun harjoituksissa eteni näin:

– Etkö vieläkään kuule minua? Räikkönen kysyi.

– Ei, en kuule sinua, insinööri vastasi.

– Etkö kuule minua? Räikkönen kysyi uudestaan.

– Ei, en, insinööri vastasi jälleen.

– Miksi sitten vastaat minulle? Räikkönen tiedusteli.

F1 jakoi videon keskustelusta Twitter-tilillään.

Entinen F1-kuski, nykyään muun muassa IndyCar-sarjassa ajava ruotsalaiskuski Marcus Ericsson kommentoi julkaisua ja merkitsi kommenttiinsa kyseisen kisainsinöörin, Julien Simon-Chautempsin.

– Tämä oli paljon hauskempaa kuin sen pitäisi olla. Kimin ja radioviestien välillä vain on sitä jotakin. Kiitos nauruista, kaveri, Ericsson kirjoitti Twitterissä Simon-Chautempsiin viitaten.

Simon-Chautemps vastasi Ericssonille ja valaisi omalta osaltaan, mitä huvittavassa tilanteessa oli tapahtunut.

– Näin, että hän näppäili radiota, mutta en kuullut mitään. F1:ltä näppäriä leikkauksia videolla, näyttää dramaattisemmalta kuin mitä se oli, Simon-Chautemps kirjoitti nauravan hymiön kera.

Julien Simon-Chautemps (oik.) on Kimi Räikkösen luottomies Alfa Romeolla.­

Vajaat 15 vuotta F1-sarjassa työskennellyt ranskalainen Julien Simon-Chautemps on se henkilö, joka on yhteydessä Räikköseen kisojen aikana. Hän on kertonut kaksikon yhteistyöstä aiemmin.

– Hän haluaa vain sellaista informaatiota, jota ei voi itse ajamalla saada, kuten tietoa muiden kuskien taktiikoista. Hän haluaa tietää, mitä hänen takanaan ja edessään olevat kuskit suunnittelevat ja miten se vaikuttaa hänen rengastaktiikkaansa, Simon-Chautemps kertoi reilu vuosi sitten ranskalaiselle F1i-lehdelle.

F1-kausi 2021 alkaa tänä viikonloppuna Bahrainin osakilpailulla. Aika-ajot ajetaan lauantaina kello 17 alkaen.