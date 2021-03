Kaiken nähnyt F1-toimittaja häkeltyi nähtyään Valtteri Bottaksen paljaan takapuolen tv-sarjassa –”En saa sitä mielestäni”

Valtteri Bottaksen alaston takapuoli on herättänyt ajatuksia ja tunteita F1-maailmassa.

F1-kuski Valtteri Bottaksen saunaviuhahdus dokumenttisarjan Taistelu paalupaikasta (Drive to Survive) uudella kaudella on saanut formulamaailman ymmälleen.

Eräässä Netflix-sarjan jaksossa Bottas saunoo Nastolassa agenttinsa kanssa ja hänen takamuksensa vilahtaa kuvassa.

Nyt Bottaksen paljaan takapuolen herättämistä tunteista kertoivat F1 Nation -podcastissa toimittajat Tom Clarkson ja Natalie Pinkham sekä vuoden 1996 maailmanmestari Damon Hill.

– En saa Bottaksen takapuolta mielestäni. En pysty olemaan näkemättä sitä sieluni silmin. Se oli koko tuotantokauden kohokohta, Pinkham sanoi.

Skyn reportteri paljasti saunoneensa itsekin Bottaksen ja tämän entisen vaimon kanssa. ”Elämäni epämiellyttävin kokemus”, uima-asussa saunonut ja avantouinut Pinkham, 43, luonnehti humoristisesti.

Kun Pandoran lipus oli avattu, rutinoitunut Clarkson kertoi vastaavanlaisesta kokemuksestaan entisen F1-tähden Mika Salon saunassa Suomessa.

– Olin hieman myöhässä ja Salo oli jo paikalla kavereidensa kanssa. Minulla oli uimahousut. Avasin saunan oven. Mika oli siellä kaikkien kavereidensa kanssa aivan täysin munasillaan. Häveliäänä brittinä seison heidän edessään ja mietin, hitto, minun pitää vain mennä mukaan, Clarkson muisteli hämmästyneenä.

Jopa F1-legenda Hill, 60, oli järkyttynyt nähtyään Bottaksen ja agentti Ville Ahtiaisen alasti.

– En saa kuvaa mielestäni, mutta se on hyvin suomalainen juttu. Meidän silmiimme he vaikuttavat hyvin oudolta kansalta, mutta he ovat kivoja ja rauhallisia, eikö vain. Heissä on rehellistä suoraselkäisyyttä, Hill kommentoi.

Mestari väitti, että nöyrä rehellisyys on myös Bottaksen ongelma, koska taistelussa Mercedeksen tallikaveria Lewis Hamiltonia vastaan vaaditaan ”sikamaisuutta” ja ”tappajan luonnetta”.

Bottas hyökkää taisteluun maailmanmestaruudesta jälleen tänä viikonloppuna, kun uusi F1-kausi alkaa Bahrainissa.