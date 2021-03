Max Verstappen jälleen harjoitusten nopein – Kimi Räikkönen jysäytti reunavalleihin, myös Valtteri Bottas pahoissa vaikeuksissa

F1-kauden toiset vapaat harjoitukset on ajettu.

F1-kauden toiset vapaat harjoitukset ajettiin Bahrainin iltavaloissa.

Komento oli sama kuin päivällä ensimmäisissä harjoituksissa: nopein oli Red Bullin Max Verstappen.

Toiseksi kiristi McLarenin Lando Norris (+0,095) ja kolmanneksi Mercedeksen Lewis Hamilton (+0,235).

Tiimiradiossa pito-ongelmia valitellut Mercedeksen Valtteri Bottas jäi viidenneksi (+0,371).

– Valtteri ilmoittaa radiossa, että auto on mahdoton ajettavaksi. Ajot on ajettu ja nyt istutaan alas ja mietitään kisainssin kanssa, että mitä tälle voidaan tehdä, päivitteli F1-asiantuntija Ossi Oikarinen C Moren lähetyksessä.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen teki harvinaisen, suuren ajovirheen heti harjoitusten alkupuolella.

Räikkönen pyöräytti autonsa radan kolmosmutkassa päätyen reunavalliin asti. Ainakin etusiipi hajosi törmäyksessä, mutta Räikkönen pystyi kuitenkin ajamaan autonsa varikolle parsittavaksi.

Suomalaiskonkari ehti radalle vielä harjoitusten viimeisten 15 minuutin ajaksi ollen tuloksissa lopulta 16:s.

Aiemmin päivän ensimmäisissä harjoituksissa nopein oli Verstappen ennen Bottasta (+0,298), Norrista (+0,503), Hamiltonia (+0,528) ja Ferrarin Charles Leclerciä (+0,599).

Räikkönen oli ensimmäisessä harjoitussessiossa 11:s (+1,740).

Sekä ensimmäisissä että toisissa harjoituksissa heikoimmat sijoitukset menivät Williamsille ja Haasille.

Lauantaina nähdään toden teolla ensimmäinen väläys, mitkä ovat voimasuhteet kauden 2021 alussa. Kauden ensimmäiset aika-ajot starttaavat kello 17. Sitä ennen, kello 14 alkaen, ajetaan vielä kolmannet harjoitukset.