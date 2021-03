Mick Schumacher, 22, puhui suhteestaan Kimi Räikköseen – näin suomalainen on auttanut F1-tulokasta

F1-kausi alkaa perjantaina Sakhirin radalta perjantaina.

Kimi Räikkönen (vas.) on jakanut mittavaa tietouttaan Mick Schumacherille.­

22-vuotias Mick Schumacher aloittaa perjantaina uransa ensimmäisen kauden formula yhdessä. Schumacher kertoi F1:n verkkosivuilla olevansa innoissaan isänsä Michael Schumacherin, 52, vanhojen kilpakumppanien kohtaamisesta: esimerkiksi Kimi Räikkösen.

Räikkösen, 41, kanssa Mick Schumacher pääsi ajamaan jo Bahrainin talvitesteissä pari viikkoa sitten.

– Tunnen Kimin melko hyvin radoilta. Hän on aina hyvin ystävällinen. On kivaa jutella hänen kanssaan ja saada tietoa ja vinkkejä yhdestä sun toisesta asiasta, Schumacher valotti suhdettaan 20 vuotta vanhempaan Räikköseen.

Suomen Jäämies on F1-sirkuksen vanhin kuljettaja, joten saksalainen noviisi on päässyt ammentamaan valtavasta tietopankista arvokkaita kokemuksen murusia.

Räikkösen lisäksi nykykuskeista Fernando Alonso, Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel ajoivat samaan aikaan Schumacherin isän kanssa. Seitsemän maailmanmestaruutta voittanut Michael Schumacher lopetti F1-uransa kauteen 2012. Seuraavana vuonna hän joutui lasketteluonnettomuuteen, jonka jälkeen saksalaista ei ole nähty julkisuudessa.

Mick Schumacherin mielestä on hauskaa ajatella, että hän ajaa samoja kuskeja vastaan kuin isänsä aikoinaan.

– Se osoittaa, että he ovat olleet mukana lajin parissa jo jonkin aikaa ja menestyneet, koska he ovat yhä täällä. On kiva nähdä, miten radalla käy. Testeissä ajoin lähinnä toisten kuljettajien kanssa, Schumacher kommentoi F1:n verkkosivulla.

Viime vuonna F2:n mestaruuden voittanut Schumacher ajaa kuninkuusluokan debyyttikaudellaan jenkkitalli Haasin autolla. Tallin toista autoa ohjaa toinen tulokas, kohukuski Nikita Mazepin.

Schumacherin talvitestit jäivät aiottua lyhyemmäksi ensimmäisenä testipäivänä ilmenneen vaihdelaatikkovian vuoksi.

F1-kausi 2021 alkaa perjantaina kello 13.30 Bahrainin osakilpailun ensimmäisillä harjoituksilla.