Valtteri Bottas hakee nyt apua uudesta suunnasta – myöntää karun totuuden viime kausilta: ”Niin on välillä käynyt”

Valtteri Bottas hakee uusia keinoja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Sama levy pyörii.

Ajatus pyörii varmasti monien mielessä, kun katsotaan Valtteri Bottaksen, 31, lähtökohtia uuteen F1-kauteen.

Bottas sai paikan Mercedekseltä kaudeksi 2016, kun hallitseva maailmanmestari Nico Rosberg lopetti uransa. Siitä lähtien mestaruus on mennyt Mercedeksellä vuodesta 2013 ajaneelle Lewis Hamiltonille, joka on vuosi toisensa jälkeen päihittänyt Bottaksen.

Kahtena viime vuonna Bottas on avannut kauden vahvasti voitolla, mutta loppua kohden taso on laskenut.

Nyt hänellä on kauteen maailmanmestaruuden lisäksi yksi tavoite: Bottas haluaa kauden viimeisen kisan jälkeen katsoa itseään peiliin ja todeta tehneensä kaikkensa.

Onko siis niin, että aiemmin sellaista tunnetta ei ole ollut?

– Kyllä. Jos peilaa aiempiin vuosiin, niin aina on voinut sanoa, että joitakin asioita olisi voinut tehdä paremmin. Sitä ei aina itse siinä tilanteessa edes tajua, mutta kun myöhemmin katsoo isoa kuvaa, niin huomaa kysyvänsä, olisiko tiettyjä asioita voinut joissakin kohdissa tehdä paremmin, Bottas sanoo Ilta-Sanomille.

– Haluan nyt välttää sellaisen, että mikään jäisi kaduttamaan jälkikäteen. Kaikki pannaan peliin, Bottas linjaa.

Valtteri Bottas Bahrainin F1-testeissä 14. maaliskuuta.­

Ainakin ulospäin viime vuosina on näyttänyt siltä, että Bottaksen suoritustaso on laskenut erityisesti siinä vaiheessa, kun mestaruus on alkanut karata hänen ulottumattomiin.

Tietynlainen ulospuhallus on monella tapaa luonnollinen. Bottas myöntää, että näin on päässytkin käymään.

– Täytyy sanoa, että on niin välillä käynyt. Vaikkei pitäisi, niin jos oma tavoite on vain mestaruuden voittaminen ja mahdollisuus siihen tavallaan menee, niin helposti lähtee aika iso pala motivaatiosta.

– Vaikka kauden loppuun asti pitäisi suoriutua niin hyvin kuin mahdollista, ei se enää ole sama juttu, jos päivittäin kirkkaana mielessä oleva tavoite otetaan pois.

Bottas on aiemmin julkisuudessa suhtautunut penseästi henkisen valmentajan tai muiden mentaalipuolen asiantuntijoiden käyttämiseen.

Nyt ääni kellossa on muuttunut. Hän linjasi jo tallin uuden auton esittelytilaisuudessa kiinnittävänsä nyt erityishuomiota henkiseen puoleen.

Yksityiskohtia suomalaiskuski ei halua paljastaa, mutta rivien välistä voi lukea paljon:

– Jos siihen puoleen haluaa panostaa, niin ammattilaisia ja opastusta tiettyihin menetelmiin löytyy, kun vain perehtyy asiaan.

– Olen aina ollut siinä uskossa, että olen pääkopastani niin vahva, etten tarvitse mitään apuja tai neuvoja. Nyt fiilis on se, että mitään kiveä en jätä kääntämättä. Kaikkea voi koettaa, jos saisi uusia ideoita omaan tekemiseen, valmistautumiseen ja muuhun.

– Sen enempää en halua avautua tarkoista menetelmistä, mutta pyrin maksimoimaan jokaisen osa-alueen: henkisen ja fyysisen. Paketin pitää olla 100-prosenttinen koko kauden ajan.