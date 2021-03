Suosikkiselostaja Niki Juusela antoi rohkean ennusteen F1-kaudesta – povaa nyt Bottakselle yllättävää etua taistelussa Hamiltonia vastaan

Niki Juusela uskoo, että alkavalla kaudella Mercedes voi pudota valtaistuimeltaan.

Niki Juusela (pikkukuvassa) uskoo, että Max Verstappen (vas.) on mestaruustaistossa mukana. Myös Valtteri Bottaksella on iskunpaikka.­

F1-kausi 2021 starttaa tänä viikonloppuna Bahrainissa. Samaisella Sakhirin radalla ajettujen talvitestien perusteella kauden alkua odotellaan kutkuttavissa tunnelmissa.

Katkeaako seitsemän peräkkäistä kuljettajien ja valmistajien mestaruutta vieneen Mercedeksen riemumarssi vihdoin? Bahrainin testeissä Mercedes kärsi muun muassa vaihdelaatikko-ongelmista.

Samaa pohtii formuloiden sinivalkoinen ääni, selostaja Niki Juusela.

– Isossa kuvassa lähtökohdat ovat arvoituksellisemmat kuin ehkä koskaan. Testien perusteella on todella vaikea sanoa voimasuhteista, etenkään kärkitallien osalta. Talleilla on ollut päänvaivaa downforcen vähentymisen kanssa ja Ferrarin voimanlähde on iso mysteeri, Juusela pohtii.

Selostajan intuitio sanoo, että Red Bull ja Max Verstappen, 23, pystyvät tällä kaudella tosissaan haastamaan Mercedeksen. Jo Urheilulehden F1-ennakossa Juusela heitti rohkean veikkauksen: ”uusi valtakausi alkaa tänä vuonna”.

Viime kauden alussa Mercedes oli selvästi nopeampi kuin Red Bull, mutta tasoero kaventui rutkasti jo kauden edetessä.

– Sanon, että tänä vuonna MM-taistelu menee ihan kalkkiviivoille. Ja nyt, kun sanoin näin, niin Mercedes tietenkin ottaa kauden alussa kahdeksan kaksoisvoittoa putkeen. Mutta pakkohan se on uskoa muutoksiin, Juusela nauraa.

Niki Juusela aloittaa viidennen kautensa F1-selostajana.­

Valtteri Bottas, 31, ei pysynyt viime kaudellakaan uransa seitsemänteen mestaruuteen vastustamattomasti jyränneen tallikaverinsa Lewis Hamiltonin, 36, kyydissä.

MTV:n ja C Moren F1-selostaja näkee, että Mercedeksen teknisissä pulmissa piilee jopa Bottaksen mahdollisuus.

– Bottakselle saattaa sopia aiempaa paremmin, jos Mersulla on huolia. Hamilton on epämukavuusalueellaan, jos muuttujia on paljon. Pitkissä stinteissä Bottas on aiemmin jäänyt Hamiltonista, mutta tämä voi kääntää asetelmaa, kun pidon määrä on pienempi. Nyt jos koskaan on paikka iskeä, Juusela sanoo.

Viime kaudella Bottas voitti kaksi kisaa ja ajoi palkintopallille yhteensä 11 kertaa. Hamiltonin lukemat olivat 11 voittoa, 14 podiumia.

Niki Juusela uskoo Red Bullin kykyihin haastaa Mercedes. Kuvassa Red Bullin kuskit Max Verstappen (vas.) ja Racing Pointilla viime kauden ajanut Sergio Perez.­

Alfa Romeon suomalaiskonkarin Kimi Räikkösen, 41, vauhti on pitkälti riippuvainen Ferrarin voimanlähteen suorituskyvystä. Viime kaudella Räikkönen ylsi vain kahdesti pistesijoille eli kymmenen joukkoon.

– 5–6 pistesijaa on hyvä tavoite Kimille. Helpollahan sekään ei tule, sillä keskikastissa on todella kova taistelu esimerkiksi AlphaTaurin ja Alpinen kanssa, Juusela ennakoi.

Yksi ehdottomasti mielenkiintoa lisäävä tekijä kauteen on kuskimuutoksien määrä. Heistä Juusela nostaa esille muun muassa Sebastian Vettelin (Ferrarilta Aston Martinille), Daniel Ricciardon (Renault’lta McLarenille) ja Sergio Perezin (Racing Pointilta Red Bullille).

Fernando Alonso palaa F1-radoille parin vuoden tauon jälkeen. Hän ajaa Renault’sta Alpineksi nimensä muuttaneessa tallissa.­

Eikä tule unohtaa kesällä 40 vuotta täyttävän Fernando Alonson paluuta F1-sirkukseen Alpinen ratissa.

– Alonson paluu on aivan mahtavaa! Osa veikkaa, että hän floppaa pahasti, mutta mielestäni hän on yhä sarjan parhaita kuskeja, Juusela hehkuttaa.

Lisäksi Juusela kehuu AlphaTaurin japanilaistulokasta Yuki Tsunodaa, 20, joka on sarjan ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt kuski.

– Tsunoda väläyttelee etenkin aika-ajoissa. Kisavauhti on vielä mysteeri, mutta ei tule puskista, jos hän kiilaa joskus aika-ajoissa 6–7 nopeimman joukkoon.