Lewis Hamiltonin ja Mercedeksen välinen tilanne ihmetyttää – ”Siellä on meneillään jotakin”

Lewis Hamilton jahtaa uransa 8. maailmanmestaruutta hieman erikoisessa tilanteessa.

Mestaritalli Mercedeksen kauden yllä on Red Bullin heittämän haasteen ohella toinenkin varjo: kukaan ei tiedä, jatkaako supertähti Lewis Hamilton tallissa enää tämän kauden jälkeen.

Kaiken mahdollisen F1:ssä voittanut Hamilton toisteli viime kaudella, ettei ole lopettamassa F1-uraansa lähitulevaisuudessa ja vakuutti halustaan jatkaa Mercedeksellä. Samoin Mercedes vakuutti haluavansa pitää brittikuskin.

Tästä huolimatta jatkosopimus Hamiltonin ja Mercedeksen välillä solmittiin poikkeuksellisen myöhään vasta tammikuussa. Lisäksi sopimus on vain yksivuotinen, mikä sekin on lajin suurimman tähden kohdalla poikkeuksellista.

– Siellä on meneillään jotakin, jota he eivät kerro meille. Ei ole tavallista, että maailmanmestari on koko joukon viimeinen kuljettaja, joka tekee sopimuksen. Eikä ole tavallista, että F1:n paras tallipaikka on avoinna tammikuuhun asti, entinen F1-kuski Karun Chandhok arvioi STT:lle.

Tilannetta on verrattu vuoteen 1993, jolloin kolminkertainen maailmanmestari Ayrton Senna solmi McLaren-tallinsa kanssa sopimuksen kisa kerrallaan.

Epätavalliselle sopimustilanteelle oli kuitenkin looginen syy. Senna halusi siirtyä lajia dominoivaan Williams-talliin, ja jatkoi McLarenilla vastahakoisesti, koska muutakaan järkevää vaihtoehtoa ei ollut.

– Mielestäni tämä tilanne ei ole samanlainen, koska nyt tälle ei mitään selkeää selitystä, Chandhok näkee.

Yleinen spekulaatio on, että osapuolet ovat vääntäneet rahasta. Mercedes on kiistänyt tämän. On myös mahdollista, että Hamilton haluaa pitää vaihtoehtonsa avoimina tulevaisuutta ajatellen.

Varmaa on kuitenkin se, että Hamilton ja Mercedeksen tallipomo Toto Wolff saavat jo pian vastata toistuviin median kysymyksiin brittikuskin sopimustilanteesta. Epävarmuus voi viedä huomiota muulta tekemiseltä ja vaikuttaa tasaiseen MM-taisteluun.

Jos Hamilton lopettaisi tähän kauteen, Mercedes voisi napata Williamsilta huippulahjakkaan juniorikuskinsa George Russellin. Myös Max Verstappen saattaisi olla saatavilla, sillä hollantilaisen pitkässä Red Bull -sopimuksessa on purkupykälä.