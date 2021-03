Jäävätkö upeat ohitukset unholaan? F1-tähti ongelmissa uuden autonsa kanssa

Daniel Ricciardo kertoo sopeutumisvaikeuksistaan McLarenille.

Australian F1-tähti Daniel Ricciardo, 31, tunnetaan rohkeista ja näyttävistä ohituksistaan. Ricciardo todella uskaltaa jättää jarrutuksen viime tippaan saadakseen ratkaisevaa etua edellä ajavaan kuljettajaan.

Nyt alkukaudesta 2021 Ricciardon tavaramerkkiohitukset saattavat loistaa poissaolollaan, raportoi Autosport-sivusto. Ricciardo ei ole nimittäin päässyt vielä sinuiksi McLarenin jarrujen kanssa.

Viime kaudella Renault’lla kahdesti palkintopallille kiihdytellyt Ricciardo siirtyi alkavaksi kaudeksi McLarenille. Vielä Bahrainin talvitesteissä aussi lähinnä totutteli uuden menopelinsä ominaisuuksiin.

– Tämä on todellakin erilaista, joten olen vielä sopeutumisvaiheessa. Luulen, että siirryttyäni Red Bullilta Renault’lle ja nyt Renault’lta McLarenille, jarrutus on suurin tekijä, joka vaatii totuttelemista.

Ricciardo totesi Autosportin mukaan, ettei brittitallin autossa sinänsä ole mitään vikaa, mutta hänellä riittää vielä opettelemista, missä auton suorituskyvyn rajat menevät.

– Kun pääsen vauhtiin, auto on varmasti hyvä. Toivottavasti näemme jatkossakin hyviä ohituksia, myös niitä myöhäisiä.

Daniel Ricciardo totutteli uuteen menopeliinsä Bahrainin testeissä 12.–14. maaliskuuta.­

Ricciardo debytoi F1-sarjassa kaudella 2011 espanjalaisessa Hispania Racing -tallissa. Kaudet 2012–2013 hän ajoi Toro Rossolla, 2014–2018 Red Bullilla ja kaksi viime kautta Renault’lla.

Seitsemän F1-kisaa urallaan voittanut Ricciardo vakuutteli viihtyvänsä nyt McLarenilla. Hänen tallikaverinaan on 21-vuotias englantilainen Lando Norris.

– He ovat todellisia ammattilaisia. He ovat hyvin järjestäytyneitä, pitävät paljon palavereita ja ovat tehokkaita. Tähän mennessä kaikki on hyvin. Nautin ajastani täällä, Ricciardo kehuskeli uutta talliaan.