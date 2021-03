Max Verstappen väittää selvittäneensä Mercedeksen F1-tallin juonen – ”Syvällä sisimmässäni tiesin”

Max Verstappen väittää Mercedes-Benzin F1-tallin juonittelevan.

Bahrainissa ajetut F1:n talvitestit vaikuttivat antavan lupaavia merkkejä sarjan haastajatalleille.

Mercedes on hallinnut menoa ylivoimaisesti seitsemän kauden ajan. Nyt talli kärsi useista tekniikkaongelmista kolmipäiväisten testien aikana, ja sen kuskit jäivät kierrosajoissa myös selvästi muun muassa Red Bull -kuljettajien taakse.

Toki on selvää, että jokainen talli ajaa testeissä erilaisilla polttoainemäärillä ja kokeilee eri asioita. Silti asiantuntijoiden mielestä Red Bull oli ainakin onnistunut kaventamaan eroa kärkitalliin.

Red Bullin ykköstähti Max Verstappen alleviivaa, että Mercedes on yhä selkeä suosikki.

– Data näyttää, mitä he tekevät. He ajoivat nopeimmat kierroksensa silloin, kun käyttivät moottoristaan vähemmän tehoja, ja sitten vetivät pari hitaampaa kierrosta. Sitten he taas vähän lisäsivät tehoja. Joten kyllä heillä on yhä nopea auto. Mutta koska heillä oli vähän ongelmia, niin tietenkin he yrittävät tehdä meistä suosikkeja, Verstappen korostaa hollantilaisen Ziggo Sportin haastattelussa Autosportin mukaan.

– Kun he palaavat taas tuloslistojen kärkeen, he näyttävät taas neroilta.

Verstappen muistuttaa useista viime kauden GP-viikonlopuista, jolloin Red Bull oli erinomaisessa vauhdissa perjantain harjoituksissa, mutta lauantaina Lewis Hamilton tai Valtteri Bottas täräytti taas paalulle.

– He tekivät samaa viime vuonna. Perjantaina meillä kulki ja he kuuluttivat, että kylläpä Red Bull on vaarallinen. Syvällä sisimmässäni tiesin, että niin ei ollut. Ja lauantaina he olivat taas kärjessä, ja mietin, että oi miten ihanaa. En näe itseäni suosikkina ollenkaan. He ovat dominoineet seitsemän viime vuotta. Vaikka heillä olisi koko sarjan surkein auton lattia, auto on silti hyvä. Joten Mercedes on suosikki.

Kaikesta huolimatta hollantilainen on tyytyväinen Red Bullin talvitestien antiin. Totuus selviää myöhemmin, mutta Red Bullin tilanne näyttää yleisesti hyvältä.

Tallin kokonaispanoksen odotetaan vankistuvan entisestään, kun Verstappenin jalkoihin jäänyt Alex Albon korvattiin Sergio Perezillä. Meksikolainen näytti talvitesteissä olevan hyvässä vauhdissa Verstappeniinkin verrattuna.