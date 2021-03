F1:n uusi rata sai faneilta täystyrmäyksen – ”Näyttää siltä, että piirrettiin 30 sekunnissa väriliidulla”

Historian ensimmäisen Saudi-Arabiassa ajettavan F1-kilpailun näyttämö ei miellytä fanien silmää.

Formula ykkösten MM-sarjaa ajetaan joulukuun alussa uudessa maassa, kun Saudi-Arabia isännöi moottoriurheilun kuninkuusluokan osakilpailua ensimmäistä kertaa historiassa.

Torstaina F1-sarjan virallisella YouTube-tilillä fanit saivat ensimmäisen vilkaisunsa Jeddan kaupungin katuradasta.

Fanien tuomio radasta ja koko kilpailusta kävi nopeasti selväksi.

– Tämä rata näyttää siltä, että se piirrettiin alle 30 sekunnissa väriliidulla, yli 2000 tykkäystä kommentilleen saanut käyttäjä tylytti.

– Missä ihmeessä tällä radalla on tarkoitus ohittaa? Surkein rata ikinä, totesi toinen.

Yli kuuden kilometrin mittainen 27 mutkaa sisältävä rata on F1-kiertueen toiseksi pisin, ja myös yksin nopeimmista. Sarjan virallisilla sivuilla kerrotaan, että simulaatioiden mukaan autojen keskinopeus radalla ylittää 250 kilometriä tunnissa.

Kommenttikentässä kritiikkiä sateli paitsi radasta, myös siitä, että F1-sirkus ollaan viemässä törkeistä ihmisoikeusrikkomuksistaan tunnettuun maahan.

Maata johtaa käytännössä kruununprinssi Mohammed bin Salman, vaikka nimellinen hallitsija on yhä kuningas Salman. Mohammed on käyttänyt kovia otteita hiljentääkseen maan oppositioita ja on vanginnut kuningasperheen sisäisiä kilpailijoitaan. Salmania syytetään myös sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhan järjestämisestä.

F1-sarjan vieminen maahan, jossa vähemmistöjä kohdellaan toistuvasti kaltoin asettaa sarjan suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa ajavan We Race as One -kamppanjan erikoiseen valoon.

Tiukkoja sharia-lakeja noudattavassa Saudi-Arabiassa homoseksuaalisuus on kiellettyä lailla.

– He varmaan ottavat ”We Race as One” -tarrat pois tämän kilpailun ajaksi, yksi kommentti piikitteli.

Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa helmikuussa ajetun formula e -sarjan osakilpailun aikana maan epävakaa tilanne kävi kaikille selväksi. Jälkimmäisen kilpailun iltana kaupunkiin tehtiin ohjusisku, jonka Saudi-Arabian puolustuskoneisto onnistui torjumaan.

Moni närkästyneistä F1-faneista piikittelikin, että vesisadetta todennäköisempää on, että joulukuisen kilpailun aikana radalle sataa ohjuksia.