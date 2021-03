Onko F1:n supermenestyjä Mercedes ihan oikeasti lirissä? Kilpakumppani ryöpyttää rajusti: ”Näytti kamalalta”

Voiko talvitesteistä vetää ikäviä johtopäätöksiä Mercedes-Benzin F1-tallin kannalta?

Mercedes ajoi kaikista F1-talleista vähiten kierroksia Bahrainin talvitesteissä viikonloppuna. Tekniikkamurheiden vuoksi Mercedeksen kuskit Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton kiersivät kauden ainoan testiviikonlopun aikana rataa yhteensä vain 304 kierrosta, kun esimerkiksi Ferrari ajoi sata kierrosta enemmän.

Seitsemän kertaa peräkkäin sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruuden voittanut Mercedes ei ole ennenkään näyttänyt todellista vauhtiaan talvitesteissä. Tällä kertaa Mercedeksen ongelmat ainoissa kautta edeltävissä testeissä herättivät kuitenkin poikkeuksellisen paljon toivoa kilpailijoissa.

Ainakin McLarenin nuori brittikuljettaja Lando Norris näki, että Mercedeksellä on todellisia ongelmia.

– Mercedeksen meno näytti kamalalta viime päivinä, eikä heillä näyttänyt olevan yhtä mukavaa kuin viime vuosina, 21-vuotias Norris totesi testien jälkeen Racefans-sivuston mukaan.

– Aiempinakin vuosina he ovat olleet hitaita testeistä, mutta jokainen on tiennyt, että kauden alkaessa he ovat nopeita. Mutta viime päivinä he vaikuttivat olevan vaikeuksissa tai tekivät virheitä siellä ja täällä.

Red Bullin Max Verstappen oli vahvassa vedossa kauden ainoissa virallisissa testeissä.­

Mercedes kärsi testeissä muun muassa vaihdelaatikko-ongelmista, eikä auto vaikuttanut tasapainoiselta ajettavalta. Bottas sanoi, että auton takaosa on yksi ”suurimmista ongelmista, levoton ja armoton”.

Red Bullin Max Verstappen oli sen sijaan testeissä erittäin nopea, ja hollantilaistähti hehkuttikin, että ”tämä on ollut ehdottomasti F1-urani paras talvi”. Myös McLarenin Norris ja Daniel Ricciardo tykittivät lupaavia kierrosaikoja.

– Kierrosajat, joita Max ja monet muut ajoivat tänään – olen varma, etteivät he ajaneet vielä täysillä tehoilla tai aika-ajoihin verrattavalla pienellä polttoainemäärällä – joten he ovat todellisuudessa vielä nopeampia, Norris analysoi.

Mercedeksen pääinsinööri Andrew Shovlin myönsi huolensa Autosportille.

– Olemme edistyneet ja auto oli ennustettavampi, mutta voimme todeta datasta, jota olemme viime päivinä keränneet, että emme ole kisavauhdissa yhtä nopea kuin Red Bull.

– Meillä on ollut ongelmia ennenkin talvitesteissä, mutta olemme edistyneet ennen ensimmäistä kilpailua, mutta tällä kertaa työ saattaa jäädä kesken, Shovlin totesi viitaten kauden alkuun.

F1-kisakausi alkaa Bahrainin radalla 26.–28. maaliskuuta.