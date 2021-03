Valtteri Bottakselta kova paljastus Netflixin F1-sarjassa – tällainen on uusi kausi

Valtteri Bottaksella on aiempaa isompi rooli Netflixin F1-sarjassa. Myös Kimi Räikkönen saa vähän ruutuaikaa.

Netflixin F1-sarja Taistelu paalupaikasta (Drive to Survive) tulee jo kolmatta kertaa – ja jälleen uuden formulakauden kynnyksellä.

Konsepti on tuttu. Kymmenellä jaksolla on omat tarinalinjansa, joista osaa käsitellään useammissa episodeissa.

Suomalaiskuskien roolit ovat aiemmilla tuotantokausilla jääneet pieniksi. Nyt Valtteri Bottas on isossa roolissa jaksossa, jossa käsitellään hänen asetelmaansa ja uraansa maailmanmestari Lewis Hamiltonin rinnalla ja varjossa. Kuvauksia jaksoa varten tehtiin Suomessa asti.

Bottas muistelee jaksossa mm. yhtä uransa kitkerimmistä paikoista, Venäjän GP:tä 2018, jossa hän joutui tallimääräyksellä luovuttamaan Hamiltonille kisan kärkipaikan ja voiton.

Kisan jälkeen Bottas oli vihainen. Hän paljastaa sarjassa, että kysymys ”miksi teen tätä?”, jopa lopettaminen ja luovuttaminen kävi hetkellisesti mielessä.

– Sen kisan jälkeen sanoin heti, etten tee niin enää ikinä, sanoo Bottas, joka jahtaa unelmaansa, maailmanmestaruutta.

Mersuun ja etenkin Bottakseen keskittyvä jakso sijoittuu viime syksyn Venäjän GP:hen tarjoten kiinnostavaa materiaalia erityisesti suomalaiskuskista ja tallipomo Toto Wolffista. Wolffin reaktio asetelmaan ykkös- ja kakkoskuskista on todella suorapuheinen.

Kimi Räikkösen ruutuaika on aiemmin ollut minimaalista. Viimevuotinen, juuri ennen lopputekstejä kuultu ”tämä on enemmänkin minulle harrastus” nousi siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi kulttiklassikoksi. Räikkösen rooli on hieman aiempaa suurempi, mutta silti yhä vähäinen, ja häneltä on taas leikattu mukaan yksi Jäämiehen luonnetta kuvaava sitaatti.

Kauden muita teemoja ovat mm. koronapandemian aiheuttamat haasteet, Sebastian Vettelin Ferrari-uran tyly loppu ja muut kuljettajasiirrot, joita viime kauden aikana työstettiin. Haasin tallipomo Günther Steiner on taas vahvasti esillä kuten myös Red Bullin Christian Horner. Romain Grosjeanin kammokolari saa sekin huomiota samoin kuin Sergio Perezin upea kausi, joka hetkittäin näytti jopa hänen uransa viimeiseltä.

Red Bull -organisaation kuljettajista eniten esiin pääsevät vahvan kauden ajanut Pierre Gasly sekä ykköstallissa flopannut Alex Albon. Max Verstappen loistaa poissaolollaan, eikä ihme: hollantilainen on haukkunut Netflixin sarjan ja tavan, jolla tositapahtumat on hänen mielestään sovitettu tiettyyn käsikirjoitukseen.

Verstappen ei ole ainoa, joka on esittänyt samantyyppistä kritiikkiä. Mukana on yhä aiemmilta kausilta tuttuja elementtejä kuten jälkikäteen äänitettyjä ”valeselostuksia”, joilla tiettyjen tapahtumien merkitystä ylikorostetaan.

Jotakuta voi ärsyttää sekin, että autojen äänet eivät usein tunnu olevan synkassa kuvan kanssa. Suomenkieliset tekstitykset ovat Netflixille ikävän tyypilliseen tapaan huonot.

Tv-sarja on kuitenkin tehty viihdyttämään ennen kaikkea muita kuin lajin kiihkeimpiä seuraajia ja houkuttelemaan uutta yleisöä lajin pariin. Siinä se on jälleen onnistunut – oikeastaan jopa yllättävän hyvin, kun ottaa huomioon koronapandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet.

Formula 1: Taistelu paalupaikasta Netflixissä 19. maaliskuuta. F1-kausi 2021 alkaa Bahrainissa 26.–28. maaliskuuta.