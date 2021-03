Sebastian Vettel heitti pisteliään kommentin Ferrarin suuntaan – uhkui itseluottamusta uuden autonsa vieressä

Sebastian Vettel uskoo pystyvänsä yhä ajamaan maailmanmestariksi.

Aston Martin julkisti keskiviikkona tulevan F1-kauden ajopelinsä. Vielä viime kaudella Racing Pointin nimellä kilpaillut talli palauttaa legendaarisen autoilunimen F1-sarjaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1960.

Aston Martinin toinen kilpakuski, nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel puhkuu intoa ja itseluottamusta uuden haasteen edellä.

Saksalaisen kuuden kauden urakka Ferrarilla päättyi viime syksynä ilman maailmanmestaruuksia. Etenkin viimeinen vuosi Maranellossa sujui suorastaan surkeasti.

MM-sarjan 13:nteen sijaan päättyneen kauden aikana Vettelin ja tallin välit rakoilivat hetkittäin kiusallisen julkisesti.

Uuden ajokkinsa julkaisutilaisuudessa Vettel painotti pisteliäästi, että Aston Martinilla keskitytään vain ja ainoastaan työntekoon.

– Tiimimme kasvaa yhä, ja asiat ovat eri tavalla täällä. Täällä ei välitetä hienoista ulkoasuista tai kalliista design-tuoleista toimistossa, vaan kyse on enemmän kulissien takana tehtävästä työstä. Näkemäni perusteella väki täällä on hyvin osaavaa ja lahjakasta, Vettel tokaisi The Guardianin mukaan.

Vuosina 2010–2013 neljä perättäistä maailmanmestaruutta Red Bullin ratissa voittanut 33-vuotias uskoo vakaasti voivansa vielä palata formula ykkösten huipulle.

– Uskon, että minusta on yhä maailmanmestariksi, olenhan pystynyt siihen aiemminkin. Ensimmäisen mestaruuden voittaminen oli aikoinaan helpotus. Nyt en näe syytä, miksi en enää pysyisi siihen. En ole liian vanha ja minulla on vieläkin paljon aikaa.

Vettelin tallikaverina Aston Martinilla ajaa tallin omistajan Lawrence Strollin poika, Racing Point -vuosilta jatkava Lance Stroll.

F1-kausi alkaa maaliskuun lopulla Bahrainin osakilpailulla.