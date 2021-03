F1-kourijakuski Nikita Mazepin suostui puhumaan sopimattomasta teostaan – yhden kiperän kysymyksen jälkeen tuli hiljaista

Nikita Mazepin katuu tekoaan. Nyt hän toivoo pääsevänsä maineestaan irti.

Nikita Mazepin debytoi F1-kilpailuissa alkavalla kaudella. Hän on saavuttanut alemmissa formulaluokissa kiitettävästi menestystä.­

F1-sarjan tulokaskuljettaja Nikita Mazepin uskoo, että hän on tehnyt riittävästi irtautuakseen kourijakuskin maineestaan.

Tiistaina 22-vuotispäiväänsä viettänyt venäläinen joutui kohun keskelle loppuvuodesta. Myrsky alkoi, kun hän julkaisi Instagramissa videon, jolla kouri nuoren naisen rintoja.

Mazepinin talli Haas tiedotti, ettei hyväksy suojattinsa käytöstä. Samalla talli teki selväksi, että asia käsitellään sisäisesti. Tuolloin spekuloitiin, että Mazepin ainakin lähetettäisiin käytöskouluun osana prosessiaan takaisin radalle.

Nyt urheilumedia ESPN kertoo, että sen tietojen mukaan näin ei ole kuitenkaan tehty. Haas ei kommentoi asiaa.

ESPN on myös haastatellut Mazepinia, joka katuu kourimisiaan.

– Ensinnäkin on tärkeää painottaa, että mitä tein joulukuussa oli sopimatonta. Kannan siitä täyden vastuun. Se oli opettava kokemus ja voin varmuudella sanoa, että olen nyt oppinut asiasta. Joten siinä on jotain positiivista tästä asiasta, Mazepin sanoi ESPN:lle.

Kuljettaja kertoo oppineensa tapauksesta, mutta ei kysyttäessä kertonut, miten tai mistä. Hän ei ole enää ollut yhteydessä kourimansa naisen kanssa.

– Ymmärrän täysin, että ihmiset ovat oikeassa kokiessaan, että toimin väärin. En ole ylpeä siitä. On tärkeää mennä eteenpäin. Ihmiset, jotka ovat olleet mukanani nämä koko elämäni ajan, tietävät, kuka olen. Aion olla oma itseni ratojen ulkopuolella.

Mazepinin isä Dmitri on varakas liikemies. Hän on tukenut poikansa moottoriurheilu-uraa ja on nyt myös yksi Haasin sponsoreista.

Mazepin aloittaa maaliskuussa tulokaskautensa formula 1 -sarjassa. Hän ajaa Haasin autoa yhdessä toisen tulokkaan, Mick Schumacherin kanssa.

Uusi kausi alkaa 28. maaliskuuta Bahrainissa.