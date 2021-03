Alpine esitteli uuden F1-autonsa! Renaultin ajan värit menivät täysin uusiksi

Renaultista Alpineksi muuttunut F1-talli ajaa ensi kaudella kokonaan uusissa väreissä.

Alkavan kauden formula 1 -sarjassa on kaksi uudelleen nimettyä tallia. Racing Pointista tuli Aston Martin ja Renaultista Alpine. Alpine on Renaultin omistama urheiluautomerkki.

Alpinen F1-talli edustaa kahta maata: Ranskaa ja Iso-Britanniaa. Tämä näkyy uuden kilpurin värityksessä. Poissa ovat Renaultin musta ja keltainen, tilalla punainen, sininen ja valkoinen. Värit ovat Ranskan ja Iso-Britannian lippujen värit, ja tarkoitus on juuri edustaa molempia maita. Renault on ranskalainen yhtiö, mutta tallin päämaja on Englannissa Enstonessa.

– Edustamme ylpeänä Ranskan ja Englannin värejä, kuten myös Alpinen maineikkaita ja perinteisiä kilpailuvärejä eli sinistä, valkoista ja punaista. Tässä on uusi automme, A521! Alpine hehkutti Twitter-tilillään.

Tallin kisakuljettajina toimivat Esteban Ocon sekä kahden vuoden tauon jälkeen lajin pariin palaava konkari Fernando Alonso.

– Kun näen tämän auton, olen ylpeä siitä, että olen ranskalainen, Ocon kehui auton julkistustilaisuudessa.

– Ne tekniset muutokset, mitä olen nähnyt, ovat todella rohkaisevia. Haluamme taistella aika-ajojen viimeisessä osiossa ja kilpailuissa palkintopallipaikoista.

Alonso voitti Renaultilla maailmanmestaruuden 2005 ja 2006.

Alpine on vain viimeisin nimenmuutos, joka Enstonen tallissa on nähty. Alun perin talli tunnettiin nimellä Toleman 1980-luvun alussa. 1986 nimi vaihtui Benettoniksi, ja sillä nimellä Michael Schumacher voitti tallissa kaksi maailmanmestaruutta.

Renault osti Benettonin kaudeksi 2000. Nimi vaihtui Benettonista Renaultiksi 2002.

Vuonna 2012 sijoitusyhtiö Genii Capital osti enemmistön tiimistä ja nimesi sen Lotus F1 Teamiksi. Renault palasi omistajaksi 2015 ja muutti nimen takaisin Renaultiksi 2016.

Nyt brändiyhteistyön myötä alkaa Alpinen aikakausi.