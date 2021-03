Valtteri Bottas F1-kauteen uudella ilmeellä, joka on tyttöystävä Tiffany Cromwellin käsialaa: ”Ajattelin, että nyt on aika vaihtaa”

Valtteri Bottaksen uusi työkalu esiteltiin tiistaina. Mercedeksen mediapäivä tiesi vuoden ensimmäisiä julkisia esiintymisiä tallin väreissä.

Mercedes esitteli tiistaina uuden F1-autonsa W12:n, mikä tiesi Valtteri Bottakselle vuoden ensimmäistä mediaesiintymistä.

Samalla julkaistiin myös ensimmäiset promokuvat Bottaksesta ja Lewis Hamiltonista. Kuvat näyttivät, että suomalaiskuskin kypärä on kokenut merkittävän muodonmuutoksen. Mustaharmaat kuviot ovat jääneet pois, ja kypärän selkeä pääväri on sininen. Kyljessä on iso VB-logo.

Bottas muutti maalaustaan merkittävästi edellisen kerran 2018, kun hän valitsi uuden värityksen fanien tekemistä teoksista.

Bottas kertoi Ilta-Sanomille, että uusi kypärä on hänen kumppaninsa Tiffany Cromwellin suunnittelema. Cromwell ideoi suomalaiselle myös viime kaudella kaksi näyttävää erikoiskypärää.

– Ajattelin, että nyt on aika vaihtaa kypärä kokonaan uudenlaiseen. Oli selkeä ajatus siitä, että haluan jotain uutta, ja Tiffany tosiaan suunnitteli sen. Jossain vaiheessa laitan siitä enemmän kuvia ja videota, siinä on siistejä yksityiskohtia. Se kuvastaa vähän uutta kautta ja uutta alkua, Bottas kertoi IS:lle.

Mustaharmaa kuviointi katosi Bottaksen kypärästä.­

Bottas, 31, sai vastata useisiin kysymyksiin tulevaisuudestaan. Suomalaisella on taas yhden vuoden sopimus, joten lehdistöstä tuli paljon kysymyksiä hänen jatkostaan heti vuoden ensimmäisissä haastatteluissa.

– Aika odotettua. Se on usein suosittu kysymys, jos on vuoden paperi. En ollut varmaan ainut, keltä on kysytty, Bottas naurahti viitaten tallitoveriinsa Lewis Hamiltoniin sekä tallipomoon Toto Wolffiin, jotka saivat ottaa kantaan samoihin kysymyksiin.

Myös Hamiltonilla on vain vuoden sopimus.

Bottas kertoi saaneensa kauden jälkeen hyvän lepopätkän ja irtaantuneensa lajista. Akut ovat täynnä.

– Treenien suhteen olen pystynyt harjoittelemaan tosi monipuolisesti. Se on aina hyväksi mitä monipuolisemmin pystyy tekemään. Valmentajan kanssa olemme keskittyneet enemmän mentaalipuolen asioihin kuten myös reaktio- ja koordinaatioasioihin, Bottas kertoi.

Hän kertoi jo kansainväliselle medialle, että henkiseen puoleen panostetaan entistäkin enemmän. Kysyttäessä Bottas ei halunnut paljastaa, onko hän pestannut erityisen henkisen valmentajan.

– Mentaalipuoleen on tosiaan panostettu enemmän ja kauden alkaessa se on vielä tärkeämpää, että kirkas ajatus tavoitteesta pysyy. En oikeastaan viitsi tai pystykään avaamaan sitä sen enempää. Henkiseen hyvinvointiin panostetaan, Bottas sanoi IS:lle.

Bottas vietti talvella paljon aikaa Suomessa. Hän nautti täysin rinnoin, kun myös kotiseudulla Nastolassa oli kunnolla lunta talvella.

– Pääsin pelaamaan lätkää, hiihtämään ja tekemään kaikkea mahdollista lumiurheilua. Tosi mukavaa, että Etelä-Suomessa pystyi tekemään pitkälti samat asiat kuin Lapissakin.