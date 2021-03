Tässä on Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen uusi F1-auto – Mercedeksen pomo vaikeni salaperäisesti

F1-sarjan hallitsija esitteli uuden autonsa.

Formula ykkösten maailmanmestaruudet 2014–20 voittanut Mercedes esitteli tiistaina auton, jolla se lähtee puolustamaan viimevuotisia MM-titteleitä.

Uusi W12-auto on viimevuotiseen tapaan pääväriltään musta, mutta legendaarinen hopeanuolen hopea on myös esillä moottorikatteessa, jossa viime vuonna olleet tähdet on korvattu AMG-tekstein.

Mercedes jatkaa viidettä kautta samalla kuskikaksikolla Lewis Hamilton–Valtteri Bottas.

Tallin tekninen johtaja James Allison totesi, että on kaikkien nähtävillä, että uusi auto on monella tapaa vanha tuttu: esimerkiksi monokokki ja vaihdelaatikko ovat pysyneet muuttumattomina viime vuodesta.

Koronapandemian takia tehtyjen rajoitusten takia kaikkien F1-tallien autot ovat pysyneet hyvin samankaltaisina, mutta Allison totesi, että autossa on toki lukuisia parannuksia.

Sitä Mercedes ei suostu paljastamaan, mihin se on käyttänyt ns. kehityspolettinsa.

– Olemme käyttäneet polettimme, mutta emme vielä paljasta, mihin, Allison sanoi salaperäisesti.

Bottas kertoi pysyneensä terveenä läpi talvitauon ja olevansa täynnä energiaa.

– En malta odottaa, että pääsen taas ajamaan. Opin taas viime vuonna paljon asioita mm. itsestäni. Tauon tärkein juttu on ollut olla rehellinen itselleen ja katsoa yksityiskohtia, missä ja miten voin olla parempi.

Hamilton sanoi, että tauko tuntuu aina pitkältä, vaikka se onkin vuosi vuodelta lyhyempi. Brittikuski teki uuden, yksivuotisen jatkosopimuksen Mersulle vasta helmikuussa.

– Olen jo pitkälti saavuttanut kaiken haluamani enkä halua ajatella liian pitkälle. Voimme taas tämän vuoden lopulla katsoa vuoden jatkoa, jos näemme sen oikeaksi ratkaisuksi, Hamilton perusteli.