F1-talli löi jo hanskat tiskiin, vaikka kausi ei ole vielä edes alkanut – ”Olemme valmistautuneet tähän tilanteeseen”

F1-talli Haas keskittyy jo täysillä kauteen 2022.

Haasille kausi 2021 on vain välietappi.­

Uusi formula 1 -kausi ei ole vielä edes alkanut, mutta yksi sarjan talleista katsoo jo sitä seuraavaa kohti. Haasin tallipäällikkö Günther Steiner kertoi Autosportille, että Haas on jo lopettanut kauden 2021 ajokkinsa kehitystyön ja keskittyy kauteen 2022.

Kaudeksi 2022 F1-sarjaan on luvassa merkittävästi teknisiä uudistuksia. Esimerkiksi maaefektiä aletaan jälleen hyödyntää. Haas haluaa ottaa äkkilähdön kohti mullistavaa kautta, mutta ottaa samalla valtavan riskin. Kausi 2021 kun pitäisi kuitenkin vielä käydä ajelemassa.

– Kyllä, tähän sisältyy riski, mutta meidän on elettävä sen kanssa. Meidän on nähtävä tilanteen iso kuva, ja se on keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystyö. Ei lyhyen aikavälin, Steiner kertoi medialle.

– Jos me keskitymme vain alkavaan kauteen, niin sitten vuonna 2022 saamme ihmetellä, miksi emme tehneet enemmän sen kauden auton eteen. On todella vaikeaa kiriä kehitystyössä uusien sääntöjen ja kulukaton vuoksi. Joten on siirrettävä etuajassa resursseja tulevaisuuden kehitystyöhön.

Steiner alleviivaa ilmiselvän tosiasian: kaudesta 2021 tulee vaikea Haasille. Entistä haastavammaksi tilanteen tekee se, että tallin autoja ajaa ensi kaudella kaksi tulokaskuskia. Nikita Mazepin ja Mick Schumacher aloittavat molemmat F1:ssä Haasin ratissa.

– Olemme valmistautuneet tähän tilanteeseen. Teemme niin paljon kuin pystymme. Tällä kaudella pyrimme minimoimaan vahingot ja yritämme parhaamme. Onnistumista meille edustaisi kuljettajiemme valmistaminen tulevaisuutta varten kauden loppuun mennessä. Tämä on heille hyvä oppimahdollisuus.

Jo viime kausi oli Haasille kova pettymys. Kaudeksi 2016 sarjaan mukaan tullut talli vakiinnutti nopeasti paikkansa taistelussa pistesijoista. Parhaimmillaan kaudella 2018 Haas oli valmistajien MM-sarjassa komeasti viides, mutta lipsahti sen jälkeen häntäpäähän.

Viimeisen kahden kauden aikana vain Williams on kerännyt vähemmän MM-pisteitä. Haasilla ajettiin kaudella 2020 vain kahdessa kilpailussa pisteille, ja kokonaispotti oli vaatimattomat kolme MM-pinnaa. Iso syy ongelmiin oli Ferrarin asiakasmoottori, josta kärsi emotallin lisäksi myös Alfa Romeo. Ferrari on luvannut huomattavasti paremman tehomyllyn alkavalle kaudelle.