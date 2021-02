Mika Salo teki kovia paljastuksia Ferrarin F1-rangaistuksesta – kommentoi myös Kimi Räikkösen uran jatkoa: ”Niin hyvä palkka”

Mika Salo uskoo, että Kimi Räikkönen ja Alfa Romeo ovat tänä vuonna kilpailukykyisempiä kuin viime kaudella.

Ferrarin voimanlähteitä käyttäneiden tallien surkea suorituskyky oli yksi viime F1-kauden kuumimmista puheenaiheista.

Scuderia Ferrari jäi valmistajien MM-sarjassa kuudenneksi eli menestyi huonommin kuin 40 vuoteen. Sen asiakastalleista Alfa Romeo oli 8:s (8 pistettä) ja Haas 9:s (3 pistettä).

Sukellus oli syvä ja sitä edelsi Ferrarin ja FIA:n keväällä 2020 tekemä salainen sopimus, jonka yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen. Kilpailijatallit olivat pitkään epäilleet Ferraria sen moottoreihin ja bensansyöttöön liittyneistä laittomuuksista.

F1-tuomari Mika Salon sanat ovat nyt nousseet kansainväliseksi puheenaiheeksi. Salo nimittäin paljasti viime viikolla Kristian Sohlbergin haastattelussa suoratoistopalvelu Twitchissä tietojaan, kun Sohlberg kyseli Salon arvioita Kimi Räikkösen ja Alfa Romeon tilanteesta.

– He kärsivät siitä Ferrarin edellisvuoden vilpistä ja saivat käyttää vähemmän bensaa. Luulen, että auto on nyt ihan hyvä, kun he saavat täydet voimat käyttöönsä. He saavat nyt ottaa taas täydet tehot, Salo paljasti.

– He saivat viime kaudella käyttää vähemmän bensa kuin aiempina vuosina. Se oli rangaistus siitä jostain kusetuksesta, jota he olivat tehneet edellisvuotena.

Salo kommentoi Sohlbergille myös Räikkösen uran jatkoa. 41-vuotias suomalainen on yhä lähtöruudukossa alkavalla kaudella.

– Tulin viime vuonna Kimin kanssa samaa matkaa Suomeen viimeisestä kisasta. Kysyin, että miten sä jaksat vielä? ”Mul on niin hyvä palkka”, Salo sanoi imitoiden Räikkösen vastausta.

– Keskustelu asiasta loppui siihen, Salo naureskeli.

F1-kuljettajien palkat eivät ole julkisia. RaceFans-julkaisun sisäpiiristä saamien arvioiden mukaan Räikköselle maksettiin viime kaudella viisi miljoonaa dollaria eli noin 4,1 miljoonaa euroa.