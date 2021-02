Formulalupaus William Alatalo, 18, sai pestin uuteen talliin ja sarjaan: ”Hän on uskomattoman nopea”

Arden Motorsportin tallipäällikkö Garry Horner hehkuttaa suomalaisnuorukaista.

Rata-autoilun pienemmissä formulasarjoissa viime vuodet ajanut ja menestystä niittänyt 18-vuotias suomalaiskuljettaja William Alatalo saa pestin uuteen talliin ja sarjaan.

Brittiläinen Arden Motorsport julkisti sopimuksen maanantaina.

Alatalo kilpaili viime vuonna Formula Renault Eurocup -sarjassa, ja sitä ennen hän ajoi Formula 4 -kisoja Italian, Arabiemiraattien ja Saksan sarjoissa.

Nyt edessä on F3-luokan EM-sarja Formula Regional European Championship. Kausi alkaa Belgian Spa-Francorchampsissa 24.–25. huhtikuuta, ja sarjassa on myös kilpailut F1:n Espanjan ja Monacon gp-viikonloppuina.

– Hän on uskomattoman nopea, ja hänellä on kypsyyttä ajamiseen. Hänen saavutuksensa Formula 4:ssä puhuvat puolestaan, ja hän on jo näyttänyt osaamista tällä tasolla, joten ainekset vahvaan kauteen ovat olemassa, Ardenin tallipäällikkö Garry Horner hehkuttaa suomalaisnuorukaista.

– Olen valmiimpi kuin ikinä uuteen haasteeseen uudessa tallissa. Olen tehnyt kovasti töitä talvitauon aikana, ja tavoitteeni on simppeli: voittaa kisoja, Alatalo sanoi.