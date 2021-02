Mika Häkkistä höykytettiin surutta McLarenilla – dokumentti paljastaa rajun turhautumisen suomalaiseen: ”Vika aivoissa”

Mika Häkkistä koulittiin ajoittain tylysti McLaren-tallissa.

Mika Häkkinen voitti kaksi kertaa F1-sarjan maailmanmestaruuden McLaren-tallin autolla vuosina 1998 ja 1999. Häkkisen nousu kaksinkertaiseksi maailmanmestariksi vuonna 1995 Australiassa tapahtuneen hengenvaarallisen ajo-onnettomuuden jäljiltä on upea tarina.

Häkkisellä oli loisteliaan uransa aikana erityinen suhde nimenomaan McLaren-taliin. Erittäin valitettava onnettomuus on oma ikävä lukunsa, muttei Häkkisen taival juhlituksi mestariksi ja maineikkaan McLaren-tallin ykkösnimeksi ollut muutenkaan pelkkää riemumarssia.

Häkkinen siirtyi McLarenille 24-vuotiaana Lotukselta vuonna 1993. Hän aloitti McLarenilla testikuljettajana. Legendaarinen Ayrton Senna jatkoi kyseisellä kaudella vaiheikkaiden neuvottelujen päätteeksi McLarenilla ja toiseksi kisakuljettajaksi oli pestattu amerikkalainen CART-mestari Michael Andretti.

Häkkistä koulittiin McLarenilla ajoittain rajuinkin sanankääntein. Tästä osoituksena on tallin kaudesta 1993 tehty The Team: A Season With McLaren -dokumenttisarja. Se esitettiin aikoinaan ainakin BBC:llä.

Sarjassa on osuus, jossa McLaren-talli testaa ajokkiaan Silverstonessa. Kuljettajista paikalla ovat Häkkinen ja Andretti. Tarkoituksena on etenkin Fordin uuden moottoriversion testaaminen.

Dokumentissa näytetään, kun Häkkinen työskentelee tiiviisti insinööri Giorgio Ascanellin kanssa. Aluksi epäillään, että moottorissa on jokin suorituskykyyn vaikuttava häiriö, koska Häkkisen kierrosajat eivät ole toivotulla tasolla ja hän häviää aikaa etenkin tietyssä osassa rataa. Lisäksi Häkkinen arvioi palautteessaan, että auton jarruissa ei ole kaikki kohdallaan. Hän pohtii myös tuulen vaikutusta ajokkinsa käyttäytymiseen.

Mika Häkkinen mietti keskeytystään Monacossa 1995.­

Testien edetessä Ascanelli alkaa kuitenkin yhä vahvemmin epäillä, että suurin ongelma on Häkkisen ajamisessa ja tämän kadonneessa itseluottamuksessa. Vahvistaakseen tätä näkemystä Ascanelli näyttää Häkkiselle tulosteet, joissa tietokone on analysoinut graafisella esityksellä Häkkisen ja Andrettin ajamia kierroksia ja heidän vauhtiaan radan eri kohdissa.

Asian puimisessa voi nähdä huvittaviakin piirteitä, mutta Häkkisen vinkkelistä touhu näyttäytyy kovana kouluna ja jopa tietynlaisena kurinpalautuksena.

Ascanelli ilmoittaa, että paperiin mustalla kirjattu tieto kuvaa Häkkisen ajoa ja vihreällä kirjattu tieto Andrettia. Samalla Ascanelli huomauttaa, että Andretti jarruttaa mutkiin myöhemmin kuin Häkkinen.

Autossa istuva Häkkinen katsoo papereita hämmentyneen oloisena.

– Michaelin ajo on siis mustalla värillä, hän kysyy.

– Ei, sinä olet musta, Ascanelli vastaa.

– Minä siis jarrutan myöhemmin, Häkkinen kysyy.

– Ei, Michael jarruttaa myöhemmin, Ascanelli sanoo närkästyneenä.

Sitten Ascanelli ottaa paperit turhautuneena Häkkisen käsistä ja tuhahtaa päätään pyöritellen.

– Meillä on joko ongelma autossa tai vika aivoissa!

Sen jälkeen Ascanelli raportoi tiimimanageri Dave Ryanille, että Häkkinen on ajautunut ongelmiin itseluottamuksensa kanssa. Lisäksi Ascanelli arvioi Häkkisen nolostuneen siitä, että Andretti on yksinkertaisesti nopeampi.

Mika Häkkinen vetäytyi allapäin tallin tiloihin Saksassa 1995.­

Niin tai näin, kauden 1993 lopulla Häkkinen pisti kuitenkin jauhot suuhun monille epäilijöille. Epävarmasti kisoissa esiintynyt Andretti sai lähtöpassit ja Häkkinen nousi amerikkalaisen tilalle kisakuljettajaksi.

Häkkinen näytti osaamistaan ja nopeuttaan jo ensimmäisessä McLaren-kisassaan syyskuussa Portugalin GP:ssä. Häkkinen löi heti aika-ajossa Sennan, joka tunnettiin nimenomaan mykistävistä suorituksistaan aika-ajoissa. Häkkinen ylsi kolmanteen lähtöruutuun ja Senna jäi neljänneksi.

Itse kisassa Häkkinen keskeytti ulosajon takia ja Sennan matka päättyi tekniseen vikaan. Seuraavassa kisassa Japanissa molemmat McLarenin miehet seisoivat palkintopallilla, kun Senna voitti ja Häkkinen oli kolmas.

Manageri ja rattimies Keke Rosberg ohjasi Mika Häkkistä määrätietoisesti kohti mainetta ja mammonaa.­

Häkkinen pysyi lojaalina McLarenille F1-uransa loppuun asti, vaikka tallin ajokkien suorituskyky hiipui 1990-luvun puolivälissä selvästi. Uusi nousu oli havaittavissa kaudella 1997, ja Häkkinen nappasi viimein uransa ensimmäisen GP-voiton Espanjan Jerezissä. Kausina 1998 ja 1999 suomalainen juhli riemukkaasti maailmanmestaruuksia.

Mika Häkkinen oli myöhemmin juhlittu sankari McLarenilla.­

Häkkinen lopetti F1-uransa McLarenin ajohaalareissa kauden 2001 jälkeen. Hän saavutti yhteensä 20 GP-voittoa. Hän nappasi ne kaikki McLarenilla.