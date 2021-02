No nyt on superautoja! F1-mestari Sebastian Vettel kaupittelee upeaa kokoelmaansa

Ferrarin F1-tallin jättänyt Sebastian Vettel on pannut liudan Ferrareita myyntiin.

Formula ykkösten nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel, 33, myy peräti kahdeksaa autoa.

Superautoja välittävä Tom Hartley Jr. kertoo Instagramissa Vettelin kokoelmasta saapuneista menopeleistä, jotka ovat nyt kaupan.

Vettelin autoja voi selata yllä olevassa Instagram-julkaisussa nuolinäppäinten avulla.

Vettel luopuu kokoelmassaan olevista autoista kuten vuoden 2016 supertykistä LaFerrarista, jolla on ajettu vain 490 kilometriä. LaFerrari on Ferrarin ensimmäinen hybridiauto, jossa on 6,3-litrainen V12-moottori sekä 120 kilowatin sähkömoottori. Ferrarin ilmoittama huippunopeus on 354 km / h.

Vuoden 2004 Ferrari Enzolla on puolestaan ajettu 1790 kilometriä.

Kaupan ovat myös vuoden 1996 klassikko Ferrari F50 (6940 kilometriä), vuoden 2016 Ferrari F12tdf (1200 kilometriä) sekä vuoden 2015 Ferrari 458 Speciale, jolla on ajettu reilut 3000 kilometriä.

Ferrareiden lisäksi kaupan ovat kaksi AMG-Mersua eli 2009 vuosimallin 2800 kilometriä ajettu SL65 AMG sekä vuoden 2010 SLS AMG, jonka mittari näyttää 6928 ajettua kilometriä.

Eniten Vettelin autoista on ajettu vuoden 2002 BMW Z8:llä (21 700 kilometriä), joka sekin on kaupan.

Vettel ajoi nimenomaan Ferrarilla kilpaa F1-sarjassa kaudet 2015–2020. Alkavaksi kaudeksi hän siirtyi Aston Martinin vihreisiin.