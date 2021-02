F1-pomo sanoo Mercedeksen haluavan Max Verstappenin Lewis Hamiltonin korvaajaksi – paljasti takaportin hollantilaisen sopimuksessa

Red Bullin pomo Christian Horner uskoo arvaavansa saksalaisjätin seuraavat liikkeet.

Mercedes vasta solmi jatkosopimuksen tähtikuljettajansa Lewis Hamiltonin kanssa, eikä kausi ole vielä edes alkanut, mutta kuljettajamarkkinoilla kuhisee.

Soppaa sekoittaa Red Bullin tallipomo Christian Horner. Hän löi Independentin haastattelussa lusikkansa Hamilton-soppaan, ja sekoitti sinne oman ässänsä Max Verstappenin.

Verstappen, 23, on lajin kuumimpia nimiä ja ollut viime vuodet Mercedes-kuljettajien ainoa tasainen haastaja F1:ssä.

– Olen varma, että jos Lewis päättää jäädä sivuun, niin Max on luonnollisesti Mercedeksen listan kärjessä. Heillä on toki myös George Russell ja muita vaihtoehtoja, Horner pyöritteli.

– Totuus on, että totta kai Maxin sopimukseen sisältyy tiettyjä suoritepykäliä. Näin on aina ollut. Mutta kyse ei ole siitä, että pakottaisimme kuljettajan olemaan paikassa, jossa hän ei halua olla. Kyse on enemmänkin keskinäisestä suhteestamme. Sopimuskortti pelataan vasta, jos on todellisia ongelmia.

Pykälillä Horner viittaa Red Bullin suorituskykyyn ja siihen, että sopimuksessa olisi purkumahdollisuuksia, jos Verstappen ei yllä Red Bullin ajokilla kontrahdissa tarkemmin määriteltyyn menestykseen.

Hornerin mukaan Red Bullin ja Verstappenin suhde on vakaa ja vankka. Myös tallin kovat panostukset ovat tehneet vaikutuksen hollantilaisässään.

Red Bull pääsi maanantaina yhteisymmärrykseen sen voimanlähteet valmistavan Hondan kanssa osapuolten tulevaisuudesta kauden 2021 jälkeen. Honda vetäytyy alkavan kauden jälkeen F1-sarjasta, mutta myi oikeudet voimanlähteeseensä Red Bullille. Talli alkaa itse moottorinvalmistajaksi.

– En usko, että sopimuspykäliä tarvitsee missään kohtaa laukaista. On meidän tehtävämme tarjota mahdollisimman kilpailukykyinen menopeli, Horner sanoi.

Verstappenin tallikaverina ajaa ensi kaudella Sergio Perez. F1-kausi alkaa Bahrainin osakilpailulla 28. maaliskuuta.