McLaren esitteli ensimmäisenä uuden F1-autonsa – puuttuva yksityiskohta herätti huomiota

Uusi moottoritoimittaja ei näy mitenkään uudessa McLarenissa.

Kauden 2021 ensimmäinen F1-auto näki päivänvalon maanantaina, kun McLaren esitteli uuden MCL35M-autonsa.

Koronapandemian pakottamien säästötoimenpiteiden takia tallit ovat voineet tehdä tämänvuotisiin autoihinsa melko rajoitetusti muutoksia.

McLarenilla on jouduttu kuitenkin paiskimaan toden teolla hommia: talli vaihtoi nimittäin moottorinvalmistajaa Renault’sta Mercedekseen. Voimayksikkö on niin oleellinen asia F1-autoissa, että brittitallissa on saatu tehdä töitä hihat heiluen. Suuri osa rungosta on täysin uuden suunnittelun tulosta.

Auton julkistustilaisuus paljasti, että McLaren–Mercedeksen paluu lähtöruudukkoon ei kuitenkaan näy auton maalauksessa millään lailla.

Mercedeksen logoja ei nimittäin löydy autosta lainkaan. Johtotähti ei näy myöskään Lando Norrisin tai Daniel Ricciardon ajovarusteissa.

Motorsport.com kertoo McLarenin selittäneen, että tallilla on Mercedeksen kanssa puhdas asiakkassuhde, johon ei kuulu minkäänlaista markkinointiyhteistyötä.

McLaren MCL35M.­

Myöskään Racing Pointin autoissa ei ole viime vuosina nähty Mersun logoja, vaikka täksi kaudeksi Aston Martiniksi muuttuva talli on saksalaisvalmistajan asiakas. Williamsin kuljettajien haalareissa on nähty Mercedeksen merkit.