Ayrton Sennan sopimuksessa oli pykälä, joka saisi Lewis Hamiltoninkin punastumaan – agentti paljasti huiman yksityiskohdan

Ayrton Sennan kausi 1993 oli jatkuvasti katkolla. Kuski moitti autoa julkisuudessa, mutta tallipomon mukaan kyse oli rahasta.

Mercedeksen ja Lewis Hamiltonin sopimussaaga ratkesi osapuolten kannalta onnellisesti viime viikolla. Hamilton allekirjoitti pitkien neuvottelujen päätteeksi Mercedeksen kanssa alkavan kauden kattavan rahakkaan jatkodiilin.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin väitettiin halunneen monivuotisen jatkosopimuksen ja sen lisäksi myös siivua Mercedeksen F1-puolen kaupallisista tuloista.

Lisäksi huhuttiin, että Hamilton halusi sananvaltaa siihen, kuka hänen tallikaverinsa on. Tällainen pykälä on varsin tuttu F1:n historiassa.

Michael Schumacher heilutti tahtipuikkoa Benettonilla ja Ferrarilla asian suhteen. Alain Prost puolestaan torppasi Ayrton Sennan siirron Williamsille 1993.

Senna haukkui Prostin maan tämän takia, vaikka brasilialaisella itselläänkin oli uransa aikana sanottavansa tallikavereistaan. Jo Lotuksella 1980-luvun puolivälissä Senna esti Derek Warwickin tulon hänen tallikaverikseen.

Hamiltonilla ei liene sopimuksessaan sananvaltaa tallikaverinsa valinnan osalta, koska britin uusi sopimus kattaa vain alkavan F1-kauden ja Valtteri Bottaksella on jo sopimus.

Jos Hamilton joutui nyt joustamaan neuvotteluissa, niin Senna osasi sopimusneuvottelujen jalon taidon aivan erityisesti. Senna jos joku ymmärsi markkina-arvonsa 1990-luvun alkupuolella.

Ayrton Senna (vas.) tiesi, että hänen hyvä ystävänsä ja entinen tallikaverinsa Gerhard Berger oli saanut jättipalkan palattuaan Ferrarille kaudeksi 1993. Se innoitti brasilialaista vaatimaan itselleen todellista jättiliksaa.­

Kolminkertainen maailmanmestari haaveili siirrosta Williamsille kaudeksi 1993, koska McLaren menetti tuolloin Hondan moottorit ja joutui siirtymään Fordin moottoriasiakkaaksi. Senna tiesi, että hän ei saisi alleen autoa, jolla voisi haastaa arkkivihollisensa Prostin mestaruustaistelussa.

Lisäksi brasilialaisella oli hyvin muistissa edellinen kausi, jonka aikana Nigel Mansell antoi täydellisen lumipesun Sennalle ja McLarenille huippuedistyksellisellä Williamsillaan.

Brasilialainen myös tiesi, että McLaren olisi aivan hukassa ilman häntä.

Senna pohti avoimesti välivuoden pitämistä 1993 ja paluuta kaudeksi 1994, jolloin Prost ei saisi enää määrätä tallikaveriaan. Senna tiesi, että jos hän tekisi sopimuksen Williamsin kanssa, niin Prost joko lopettaisi tai vaihtaisi maisemaa.

Toisin sanoen Sennalla oli kauden 1993 alla kaikki kortit käsissään neuvotteluissa McLarenin kanssa.

Brittitallilla oli riveissään nuori Mika Häkkinen sekä amerikkalainen Indycar-tykki Michael Andretti, mutta tallipomo Ron Dennis halusi väen väkisin pitää Sennasta kiinni. Kolminkertainen maailmanmestari oli paras ase pitää McLaren kärkitaistelussa mukana vaikeaksi tiedetyllä kaudella.

Ennen sopimuksen syntymistä Senna kiusoitteli tallia mm. ajamalla Indycar-testin. Brassi teki lopulta sopimuksen McLarenin kanssa.

Sopimus sisälsi hänen palkkansa osalta kuuluisan yksityiskohdan: miljoona dollaria per kilpailu eli kaikkiaan 16 miljoonaa dollaria.

Tuo on ollut aiemminkin tiedossa. Sen sijaan uutta on Sennan agentin Julian Jakobin paljastukset Autosportille tallin neuvotteluista Sennan kanssa sekä muista sopimusehdoista. Ja siitä, miten lähellä Sennan lopettaminen kesken kauden oli.

– McLarenin piti maksaa Fordin asiakasmoottoreista. Ron Dennis sanoi, että hänellä on vain viisi miljoonaa dollaria käytettävissään (Sennan palkkaa varten). Ayrton sanoi siihen, että okei, ajan sitten viisi ensimmäistä kilpailua ja sitten se on siinä. Ja niin pääsimme summaan miljoona per kilpailu. Hän ei sanonut, että haluaa miljoonan per kisa, vaan että ajaa ainoastaan viisi ensimmäistä kilpailua, Jakobi paljasti.

Senna sanoi, että jos McLaren löytää jostain lisää rahaa, hän ajaisi sen mukaan lisää kilpailuja.

Jakobi ja McLaren sopivat harvinaisesta sopimusehdosta. Miljoona dollaria oli tultava Sennan tilille jokaisen kisaviikon keskiviikkona. Vasta tilisiirron varmistumisen jälkeen Senna lähtisi kotoaan Brasiliasta kisapaikalle.

Kolme maailmanmestaria, yksi palkintokoroke. Näyttämönä Suzuka vuonna 1993: Alain Prost (vas.), Ayrton Senna ja Mika Häkkinen.­

McLarenin kauden 1993 auto MP4/8 oli odotettua nopeampi, ja Senna voittikin kaksi kauden kolmesta ensimmäisestä kilpailusta. Jakobin mukaan ongelmat kuitenkin alkoivat ennen kauden neljättä osakilpailua Imolassa. Rahoja ei näkynyt Sennan tilillä keskiviikkona ennen kisaa.

– Siirto oli aina vahvistettava faksilla tai puhelimitse. Rahat eivät tulleet, ja Ayrton oli Sao Paulossa. Kun hän kuuli asiasta niin hän sanoi, että okei, en sitten aja tänä viikonloppuna.

Lopulta McLaren sai rahat siirrettyä torstaina, mutta Jakobi tai sen paremmin McLaren eivät löytäneet koko miestä lennättääkseen hänet kisapaikalle.

– Ayrton oli jonkun naisen kanssa. Lopulta hänet löydettiin päivällä ja hän lähti lentoasemalle. McLaren lähetti jonkun vastaan, mutta tyyppi meni väärälle lentokentälle! Ayrton saapui radalle myöhään perjantaiaamuna ja hyppäsi autoon kesken ensimmäisen harjoituksen. Hän ajoi saman tien kolarin, agentti muistelee.

Senna jäi kilpailussa neljänneksi. Samalla alkoi Williamsin ja Prostin kiri kohti ranskalaisen uran neljättä maailmanmestaruutta.

Sennan ”tuleeko hän vai ei?” -saaga jäi vahvasti F1-fanien mieliin.

Senna kritisoi kauden aikana menopeliä kuuluvasti – eritoten Fordin alitehoista moottoria. Hän piti sillä huolen siitä, että suuren yleisön silmissä hänen huolensa oli auton kilpailukyky.

Mutta kuten Jakobin paljastuksesta käy ilmi, oli Sennan ihmisten jännityksessä pitämisen motiivi myös erittäin voimakkaasti taloudellinen. Vaikka Hamilton tai kuka tahansa F1:n tähtikuski saisi mitä erityisehtoja sopimukseensa, niin moista tilipäivään sidottua kisapaikalle ilmestymistä nähdään tuskin enää koskaan.

Osapuolet sopivat viidennen kisan jälkeen jatkosta kauden loppuun saakka, kun McLaren lopulta löysi tarvittavat rahat Sennan pitämiseksi.

Silti Senna jäi kotiin vielä kertaalleen sen kauden aikana, kun rahoja ei näkynyt tilillä ennen Ranskan GP:tä. Dennis joutui taivuttelemaan Sennaa jälleen aivan kisaviikonlopun porteille saakka, kunnes Senna lopulta hyppäsi lentokoneeseen.

Senna voitti kauden aikana viisi osakilpailua. Prost voitti silti mestaruuden 26 pisteen erolla.

Tämän jälkeen tapahtui juuri kuten Senna oli povannut. Hän junaili kauden aikana kulisseissa itselleen siirron Williamsille kaudeksi 1994. Kun Prost sai tietää siitä, hän päätti lyödä pillit pussiin.

Williams-siirto osoittautui kuitenkin lopulta triumfin sijaan traagiseksi. Senna menehtyi Imolassa 1. toukokuuta 1994 vakavassa onnettomuudessa saamiinsa vammoihin.