Tällainen on F1-kuski Daniel Ricciardon uusi kypärä – ratojen hymypoika kertoi sen lämpimästä viestistä

Daniel Ricciardo esitteli uuden kypäränsä sosiaalisessa mediassa.

Kokenut F1-kuljettaja Daniel Ricciardo esitteli Instagramissa tämän kauden kilpakypäränsä.

Positiivisena tunnettu ja paljon hymyilevä australialainen kertoi videolla, mikä kypärän tyyliin liittyvä viesti on.

Kypärässä lukee: ”All good all ways”, minkä voi suomentaa vapaasti, että kaikki hyvin, kaikin tavoin.

– 2021 kypärä, tässä se on. Olen innoissani tästä. Teemana tänä vuonna on ”All good all ways”. Elämässä voi tulla ylä- ja alamäkiä, mutta täytyy yrittää pysyä positiivisena mitä tahansa tekeekin. Toinen asia on, että ei väliä mistä tulee, mitä tietä, mikä on uskonto tai rotu, kaikki on hyvin – aina. Jokainen on cool (mahtava), Ricciardo sanoo videolla.

Hän esitteli kypäräänsä myös Twitter-tilillään:

31-vuotias Ricciardo ajaa alkavalla kaudella McLarenilla. Hän debytoi F1:ssä vuonna 2011 ja on sijoittunut MM-sarjan kokonaiskilpailussa parhaimmillaan kolmanneksi (2011 ja 2014).

Uuden F1-kauden on määrä alkaa maaliskuun viimeisenä viikonloppuna Bahrainissa.