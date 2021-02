Red Bull sai toiveensa läpi, ja F1:ssä tehtiin poikkeuksellinen ratkaisu – näin moottorijäädytys voi muuttaa sarjaa

F1:n päätös jäädyttää moottorikehitys säästää tallien ja valmistajien rahoja ja on riemuvoitto Red Bullille.

Honda järisytti F1-maailmaa viime vuoden lokakuussa. Tuolloin japanilainen autojätti tiedotti yllättäen, että se lopettaa F1-sarjassa kauden 2021 jälkeen.

Red Bullille ja Alpha Taurille voimanlähteet toimittava Honda lupasi vielä uuden voimanlähteen kaudelle 2021, mutta sen jälkeen Red Bull saisi tulla toimeen uusin suunnitelmin.

Tuosta päivästä lähtien F1-tallin toimistolla on käyty tiukkaa vääntöä lajin pomojen kanssa. Red Bull on toivonut moottorikehityksen jäädyttämistä kaudesta 2022 eteenpäin. Tämä mahdollistaisi sen, että Red Bull ostaisi itselleen Hondalta oikeudet kyseiseen, kauden 2021 voimanlähteeseen sekä oikeuden jatkokehittää myllyä itse.

Tällä viikolla F1-tallit sekä sarjan pomot pääsivät sopuun seuraavista askelista voimanlähteiden rintamalla. Red Bullin toivoma ”moottorijäädytys” tapahtuu kaudesta 2022 lähtien. Voimakkaimmin ratkaisua vastustanut Ferrari taipui uudistukseen, kun samalla kansainvälinen autoliitto Fia päätti aikaistaa seuraavan voimanlähdesukupolven aloitusta vuodella.

Kaudesta 2025 eteenpäin astuvat voimaan jälleen kokonaan uudet säännöt sarjan moottoreihin liittyen. Niiden pitäisi olla nykyisiä huomattavasti yksinkertaisemmat ja kustannuksiltaan edullisemmat.

Yksimielinen päätös tarkoittaa sitä, että Red Bull voi nyt hankkia Hondalta voimanlähteiden immateriaalioikeudet. Näin Red Bull voi itse vastata voimanlähteen ylläpidosta ja jatkokehityksestä ilman Hondaa, eikä tallin tarvitse turvautua toisen valmistajan moottoreihin.

– Tämä on hyvä uutinen meille ja koko lajille. Tämä laskee kustannuksia merkittävästi, Red Bullin pomo Helmut Marko kertoi saksalaiselle Motorsport-magazinille.

Markon mukaan F1-talli perustaa uuden yhtiön Englannissa Milton Keynesiin moottoritoimintaa pyörittämään. Kaupungissa sijaitsee jo F1-tallin tehdas, ja nyt tiloja laajennetaan moottoritoimintaa varten.

– Yhteen olemassa olevaan rakennukseemme tulee laajennus, johon tulee moottoripaja. Nyt kaikki pääsee alkamaan.

Projektista ei tule edullinen Red Bullille, mutta toisaalta kymmenien miljoonien projektin yhteydessä talli säästää lähes yhtä pitkän pennin, kun se ei joudu esimerkiksi Renaultin asiakastalliksi.

Talli voi myös kerätä rahaa myymällä moottorinsa nimen sponsorille, kuten se teki käyttäessään viimeksi Renaultin asiakasmoottoreita. Tuolloin moottorin nimioikeudet osti kellojätti TAG Heuer.

Osa tallin suunnitelmaa on, että se voisi uusissa tiloissa suunnitella ja kehittää kokonaan oman voimanlähteensä kaudeksi 2025 ja ryhtyä itse toimittajaksi.

– Uusi tilamme on suunniteltu niin, että voimme suunnitella siellä oman moottorimme. Ehto sille tietysti on, että uudet säännöt pysyvät niissä rajoissa, joista on nyt keskusteltu. Olemme hulluja, mutta kyllä me teemme vähän matematiikkaa ja laskelmiakin, Marko jatkaa.

Markon mukaan moottorisuunnitelmien ei pitäisi räjäyttää tallin budjettia. Hänen mukaansa investoinnit ovat kertaluontoisia, eikä varsinainen moottorikehitys ole merkittävästi kalliimpaa kuin asiakastallina oleminen.

Uusien, vuonna 2025 voimaan tulevien moottorisääntöjen tarkoitus on yksinkertaistaa voimanlähteitä merkittävästi ja laskevan niiden suunnittelemisen, valmistamisen ja kehittämisen kustannuksia. Tämän toivotaan houkuttelevan mukaan useita uusia tai uusvanhoja toimijoita sarjaan mukaan.

Sarja on ollut turbohybridiaikakaudella Mercedeksen, Renaultin, Ferrarin ja Hondan leikkikenttä, eivätkä muut valmistajat ole halunneet hypätä mukaan. Nykyisiä voimanlähteitä pidetään liian monimutkaisina ja kalliina rakentaa.

Red Bullin ohella yksi mahdollinen talli omien voimanlähteiden rakentajaksi olisi McLaren, joka jo nykyisin suunnittelee ja valmistaa moottorit katuautoihinsa. Tosin yksi saksalaisjätti, Audi, ehti jo ilmoittaa, että se ei ainakaan lähde mukaan F1-sarjaan.