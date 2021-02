Antonio Giovinazzi ylistää Kimi Räikköstä – nämä taidot hän nosti esiin

Antonio Giovinazzi kehuu välejään Kimi Räikköseen.

Alfa Romeon F1-tallin kilpa-ajaja Antonio Giovinazzi teki selväksi Kimi Räikköstä kohtaan tuntemansa kunnioituksen crash.netin haastattelussa.

– Mielestäni opin häneltä asioita etenkin kilpailemisessa, koska Kimi on yksi parhaista renkaiden ja kilpailemisen hallitsemisessa. Olen todella tyytyväinen jatkaessani hänen kanssaan ensi kaudella, koska voin yhä oppia, Giovinazzi sanoi.

Alfa Romeo julkaisi hänen ja Räikkönen yksivuotiset jatkosopimukset lokakuun lopussa.

Kumpikin kilpa-ajaja saavutti viime kaudella neljä MM-pistettä. Edellisellä kaudella pinnat menivät Räikkösen eduksi 43–14.

– Mitä esityksiin tulee, aina täytyy katsoa tallikaveriaan, koska hän ajaa samaa autoa ja hän on ensimmäinen, jonka haluaa päihittää. Hän on kokenut maailmanmestari. Taistelu häntä vastaan on tärkeää urani kannalta. Olen ylpeä asiasta, italialaiskuski sanoi.

Giovinazzi tutustui Räikköseen jo 2017, jolloin hän ajoi Ferrarilla testikuskina ja suomalainen tallikuskina.

– Minulla on aina ollut hyvät välit häneen. Tallillekin on tärkeää, että kuskeilla on hyvä suhde ja että he työskentelevät hyvin yhdessä.

Formula ykkösten tämän kauden on määrä alkaa maaliskuun viimeisenä viikonloppuna Bahrainin osakilpailulla.