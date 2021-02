Motorsport: Lewis Hamiltonin ”uhkaaja” aiheuttaa ristiriitoja Mercedeksen kulisseissa – ”Kaikki tämä on epänormaalia”

Lewis Hamilton ja Mercedes-talli julkaisivat maanantaina yhden kauden mittaisen jatkosopimuksen.

Maanantaina Mercedes uutisoi vihdoin päässeensä jatkosopimukseen Lewis Hamiltonin kanssa. Näin ollen ensi kaudellakin saksalaistallissa kilpakuskeina kiitävät seitsemänkertainen F1-maailmanmestari Hamilton, 36, ja Valtteri Bottas, 31.

F1-mestaruuden vuonna 1996 voittanut Damon Hill, joka toimii nykyisin Sky Sportsin tv-asiantuntijana, kirjoitti aiemmin huhuista, joiden mukaan Hamiltonin uusi sopimus pitäisi sisällään veto-oikeuspykälän.

Hill väitti, että pykälän myötä Hamiltonilla olisi veto-oikeus siihen, kenet Mercedes voi jatkossa palkata hänen tallikaverikseen.

Motorsport-sivuston italialaispomo Franco Nugnes kirjoitti nyt, ettei Hamiltonin sopimuksessa ole tällaisia pykäliä. Nugnesin mielestä edes Hamiltonilla ei ole tällaisten sopimuspykälien saamiseen mahdollisuutta.

Aiemmin on arvioitu, että Hamilton olisi halunnut veto-oikeuden, jottei joudu kilpailemaan samassa tallissa Red Bullin hollantilaistähden Max Verstappenin kanssa.

Nugnes kirjoittaa, että Hamiltonin todellinen mörkö on George Russell, ei suinkaan Verstappen.

– Syy on hyvin selvä. Tulevaisuuden tähti on jo kirjoitettu. Ja hänen nimensä on George Russell, ei Max Verstappen. Ja Hamilton on siitä täysin tietoinen nähtyään, kuinka 23-vuotias brittilupaus tuurasi häntä Sakhirin GP:ssä.

Williams-kuski Russell korvasi Bahrainin kisassa joulukuun alussa koronatartunnan vuoksi sivussa olleen Hamiltonin ja keräsi Mercedes-debyytistään valtaisat kehut. Russell ohitti kisan alussa Bottaksen ja vaikutti ajavan vakuuttavasti kisan voittoon. Mercedeksen varikkosekoilu ja rengasrikko kuitenkin tiputtivat Russellin yhdeksänneksi.

Aiemmin muun muassa Damon Hill väitti, että Lewis Hamilton pelkää joutuvansa kilpailemaan samassa tallissa Max Verstappenin (kuvassa) kanssa.­

Motorsportin toimittajan tietojen mukaan Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff näkisi mielellään 23-vuotiaan Verstappenin Hamiltonin seuraajana. Verstappenin tie on kuitenkin tukossa. Hamiltonilta tai Bottakselta aikanaan vapautuva pesti on varattu Russellille, joka on Daimlerin pomon Ola Källeniuksen suosikki, näkee Nugnes.

Saksalainen Daimler-yhtiö on Mercedeksen osaomistaja.

Nugnes muistuttaa, että Russellin menestys heti Mercedes debyytissään vaikutti myös Bottaksen asemaan. Tällä hetkellä Bottas on toimittajan mielestä aliarvostettu kuljettaja.

Englantilainen George Russell tuurasi koronavirukseen sairastunutta maanmiestään joulukuun alussa. Se nosti Russellin osakkeita rutkasti kuskimarkkinoilla.­

Nugnes kritisoi sitä, että tallipäällikkö Wolff näkee Russellin enemmänkin uhkana Hamiltonille kuin tallin resurssina.

– Kaikki tämä on epänormaalia ja korostaa, kuinka Wolffin suunnittelema Mercedes-talli ja Daimlerin johtajan Källeniuksen näkemykset eroavat syvästi toisistaan.

– Itävaltalaisella (Wolff) ei ole enää rajoittamatonta valtaa, jonka Dieter Zetsche (Daimlerin hallituksen entinen puheenjohtaja) oli hänelle myöntänyt ja joka on tuottanut seitsemän maailmanmestaruutta putkeen. Ruotsalainen (Källenius) on aktiivisin hahmo: päätöksentekijä, joka haluaa olla läsnä, Nugnes pohtii.