Mika Häkkiselle komeaa kunniaa Ruotsissa – Kimi Räikkönen sivuutettiin F1-tähtien vertailussa

Ruotsissa pantiin järjestykseen historian parhaat formulakuskit.

Kuka on historian paras?

Kysymykseen ei oikeastaan voi vastata, mutta koska vertailu ja erilaisten listojen tekeminen viehättää ja kuuluu urheilukeskusteluun, Ruotsissa pohditaan nyt kaikkien aikojen parhaita F1-kuskeja.

Aftonbladet kysyi ruotsalaisilta F1-asiantuntijoilta heidän listauksiaan kaikkien aikojen parhaista kuljettajista. Viime viikonloppuna uudelleen julkaistun jutun arviot tehtiin ennen Lewis Hamiltonin viime kaudella rikkomia ennätyksiä, mutta pääpiirteittäin lista kuvaa varmasti yhä Ruotsin F1-kasvojen näkemyksiä historian parhaista.

Listoja hallitsevat tutut nimet. Ruotsalaislehden kahdeksan haastatellun asiantuntijan yhteislistan kärkeen nousi Michael Schumacher ennen Hamiltonia, Ayrton Sennaa, Juan Manuel Fangiota ja Alain Prostia.

Myös Mika Häkkinen on vahvasti edustettuna, kun ruotsalaiset arvioivat kaikkien aikojen parhaita.

IndyCarissa kilpaileva, Ruotsin ehkä tämän hetken kovin autourheilija Felix Rosenqvist, 29, arvioi Häkkisen omalla listallaan peräti kolmoseksi.

– Hän istui McLareniin, hädin tuskin puhui englantia ja voitti kaksi maailmanmestaruutta. Jos voittaa kahdesti putkeen kaverin (Schumacher), joka on listani ykkönen, pääset palkintopallille, Rosenqvist sanoi.

Entisistä F1-kuljettajista Stefan Johanssonin listalla Häkkinen oli 14:s, Marcus Ericsson nosti Häkkisen sijalle 13. Entinen IndyCar-kuski Kenny Bräck listasi vain kuusi parasta ja antoi sitten kunniamainintoja, joiden listaan mahtuivat niin Häkkinen kuin Keke ja Nico Rosbergkin.

Autourheilija Rickard Rydell asetti Häkkisen sijalle 11, tv-toimittaja Janne Blomqvist yhdeksänneksi ja Aftonbladetin F1-toimittaja Anna Andersson kahdeksanneksi.

Häkkinen on kahdella maailmanmestaruudellaan Suomen menestynein F1-kuski. Kimi Räikkönen on voittanut enemmän osakilpailuja (21–20) ja saavuttanut enemmän palkintopallisijoja (103–51), Häkkisellä on eniten paalupaikkoja (26).

Räikkönen on startannut 329 GP-kisaan, kun Häkkinen ajoi kisoja alle puolet tuosta määrästä, 161.