F1-tähdellä koronavirus

Pierre Gasly kertoi koronaviruksestaan.

AlphaTauri-tallin ranskalaisella F1-kuljettajalla Pierre Gaslylla on koronatarunta. Hän on eristyksissä. Asiasta kertoo muun muassa Autosport-lehti.

Gasly, 24, on viettänyt viime ajat harjoitusleirillä Dubaissa. Hän ilmoitti koronatartunnastaan sosiaalisessa mediassa. Autosportin laskujen mukaan Gasly on kuudes F1-kuljettaja, jolla on havaittu koronavirus.

Gasly on kertonut voivansa hyvin ja etenevänsä tilanteessaan suosituksien mukaisesti.

Gasly sijoittui viime kaudella kuljettajien MM-pisteissä kymmenenneksi.