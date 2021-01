Muut F1-hirmut pysyvät liki ennallaan, McLaren rakentaa ”lähes kokonaan uuden” auton – Lewis Hamiltonilta kova ennustus

Lewis Hamilton uskoo, että McLaren taistelee mestaruudesta kaudella 2021.

Kauden 2021 piti olla alkuperäisten suunnitelmien mukaan se vuosi, jonka aikana F1-sarjassa tehdään suurimmat tekniset sääntöuudistukset vuosikausiin.

Koronapandemia kuitenkin pakotti kaikki sarjan tallit säästökuurille, ja uudistuksia lykättiin vuoteen 2022.

Tämän seurauksena alkavalla kaudella nähdään vain joitakin sääntömuutoksia, mutta suurimmilta osin autot ovat samanlaisia kuin viime kaudella. Yhden tallin auto kuitenkin muuttuu merkittävästi: vanhan menestystiimin McLarenin.

Brittitalli aloittaa uudelleen yhteistyön Mercedeksen kanssa. Aiempi, varsin menestyksekäs yhteistyö katkesi kauden 2014 päätteeksi.

McLaren saa käyttöönsä Mercedeksen moottorin, ja uuteen voimanlähteeseen vaihtaminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia auton rakenteeseen. F1-moottorit suunnitellaan tiukkojen sääntöjen puitteissa, mutta ne ovat silti kaikki erikokoisia ja erityylisiä.

McLaren on ainoa talli, joka vaihtaa täksi kaudeksi moottoritoimittajaa. Siinä, missä muut tallit pitävät noin 60 prosenttia viime kauden autostaan ennallaan kauden 2021 mallissa, kertoi McLarenin johtoportaaseen kuuluva Piers Thynne Autosportille, että alkavan kauden MCL35M-auto on lähes kokonaan uusi menopeli.

– Uusien osien määrä on samansuuruinen kuin silloin, kun rakensimme edellisen automme. Auton takaosa ja vaihdelaatikon kotelo ovat muuttuneet merkittävästi. Voimanlähteen vaihtaminen muuttaa auton paketointia merkittävällä tavalla. Käytännössä rakennamme lähes kokonaan uuden auton, Thynne sanoo.

Kaudella 2021 F1:ssä otetaan kulukatto käyttöön. Uusien sääntöjen mukaan osat, joita talli käytti jo viime kauden autossaan, määritellään kulukaton ulkopuolisiksi.

– Olemme venyttäneet sääntöjä aivan äärimmilleen, jotta voimme tuoda vanhasta autosta osia mahdollisimman paljon. Näin yritämme käyttää mahdollisimman vähän kauden 2021 kehitysbudjetista niiden osien suunnitteluun ja tuotantoon.

Autoja ei saa kehittää enää rajattomasti. Alkavaa kautta varten jokainen talli sai kaksi ”tokenia” (polettia), jotka saattoi käyttää auton suuriin päivityksiin. McLarenin oli pakko käyttää molemmat saadakseen uusi moottori toimimaan autossa.

Koska McLaren on joutunut jo käyttämään kehityspolettinsa uuteen autoonsa, voi menopeli olla etenkin alkukaudesta varsin nopea. Näin povaa ainakin seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton.

– Oli hienoa nähdä McLarenin nousevan niin lähelle (vanhojen Renaultin voimanlähteiden kanssa). Nyt heillä on paljon muutoksia, ja he käyttävät meidän voimanlähteitämme. Oli kiva nähdä, miten hyvä auto heillä oli viime kauden lopussa. Ehkä he ovat taistelussa mukana kanssamme, Mercedeksellä kilpaileva Hamilton povasi entisestä tallistaan GPfans-sivuston mukaan.

Hamilton voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa McLarenilla 2008 ja voitti tallin kuljettajana 18 osakilpailua.

– Olisi upeaa fanien kannalta, jos mestaruustaistelusta tulisi kolmen tallin kauppa.