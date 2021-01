Netflix vie formulat mafian maailmaan! F1-trilleriä tähdittää elokuvalegenda Robert De Niro

Hollywood-legenda Robert De Niro tähdittää Netflixin F1-elokuvaa.

F1 pääsee esille Netflixin tulevassa The Formula -elokuvassa – yhdistettynä mafian ja rikosten maailmaan.

Esimerkiksi autourheilusivusto Motorsport.com kertoo, että suoratoistopalvelu Netflix on näyttänyt vihreää valoa rikoselokuvalle, joka sijoittuu F1-maailmaan. Elokuvassa yhdysvaltalainen F1-kuski joutuu perhettään suojellakseen ajamaan mafian pakoautoa.

Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Gerard McMurray. Sen tähtenä nähdään yhdysvaltalainen elokuvalegenda Robert De Niro, 77. Hän on myös yksi elokuvan tuottajista. Elokuvan taustalla on myös tuottaja Berry Welsh, joka oli osallisena Netflixin kehutussa The Irishman -elokuvassa.

Robert De Niron lisäksi elokuvaa tähdittää uusista Star Wars -elokuvista tuttu brittinäyttelijä John Boyega.

– Se on tarina nuoresta detroitilaismiehestä, josta tulee kansainvälisesti tunnettu F1-tähti mentorinsa ohjauksessa. Mentorilla on vanhoja siteitä mafiaan, ohjaaja McMurray kuvaili tulevaa elokuvaa Motorsportin mukaan.