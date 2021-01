Lewis Hamiltonin sopimustilanteesta uutta tietoa – Mercedeksen Toto Wolff kommentoi neuvotteluita

Tallipomo Toto Wolff kertoi sopimusneuvotteluiden edistymisestä.

Tilanne on täysin hallinnassa.

Suunnilleen näin viestittää Mercedes-tallin päällikkö Toto Wolff, joka on antanut tuoreita lausuntoja Lewis Hamiltonin sopimustilanteesta.

Hamiltonin, 36, jatkosopimusta Mercedeksen kanssa on odotettu pitkään, mutta britti ei ole vieläkään allekirjoittanut uutta diiliä tallinsa kanssa.

Julkisuudessa tilanteesta on esitetty erilaisia arvioita, joista jyrkimpien mukaan Hamiltonin palkkavaatimus olisi kaukana siitä, mitä Mercedes on valmis maksamaan.

Toisaalta Mercedes on yhä tammikuussa esimerkiksi someviestinnässään hyödyntänyt laajasti Hamiltoniin liittyvää materiaalia ja tunnelmoi viimeksi sunnuntaina kahdeksan vuoden takaisella päivällä, jolloin britti aloitti työnsä Mersulla. Viestintä on jatkuvasti ollut sen sävyistä, että Sir Lewis Hamilton on Mersun mies, vaikka sopimusta ei tällä hetkellä olekaan.

Wolff sanoi itävaltalaiskanava ORF:lle, että sopimusneuvotteluita on haitannut se, etteivät Yhdysvalloissa oleileva Hamilton ja Wolff ole pystyneet neuvottelemaan kasvotusten. Keskusteluita on käyty Zoomin välityksellä.

– Lakimiehet tekevät kovasti töitä. Emme ole tehneet heidän elämästään helppoa, kun neuvottelemme ja väittelemme Zoomissa ja lähetämme yllättäviä palloja lakimiehille. Hän on nyt Amerikassa ja minä täällä, mutta jossain vaiheessa saamme sopimuksen valmiiksi, Wolff kommentoi Motorsport.comin mukaan ORF:lle.

Wolffin, 49, mukaan neuvotteluissa ei ole mitään ylitsepääsemätöntä estettä. Hän vakuutti, että Hamilton ja talli haluavat molemmat jatkaa yhteistyötä.

– Joskus asioista täytyy keskustella yksityiskohtaisesti, ja se on ottanut ja ottaa nyt vähän aikaa.

Tallipäällikkö vakuutteli, että George Russellin huippusuoritusta syksyn Sakhirin GP:ssä, jossa britti paikkasi koronavirukseen sairastunutta maanmiestään Hamiltonia, ei ole käytetty neuvotteluissa minkäänlaisena valttikorttina.

– Hän oli uskomattoman hyvä ja ajaa jonain päivänä huippuautoa, mutta meidän väliseemme pitkään suhteeseen eivät kuulu minkäänlaiset uhkaukset, Wolff vakuutti.

Wolff kertoi itsekin sairastaneensa koronaviruksen, joskin oireettomana. Hän antoi haastattelun Kitzbühelin syöksylaskukisan yhteydessä.