Kimi Räikkönen sai vuolaat kehut F1-tallikaveriltaan – nosti Jäämiehen kaksi ominaisuutta ylitse muiden

Antonio Giovinazzi kertoi Autosportin haastattelussa olevansa Kimi Räikkösen ansiosta entistä valmiimpi.

Kimi Räikkösen jatkosopimus Alfa Romeon kanssa ilahdutti myös suomalaisen tallikaveria Antonio Giovinazzia.

– Kimi rinnallani pystyn ottamaan seuraavan askeleen. On erittäin tärkeää katsoa häntä, koska on on edelleen yksi porukan parhaista – etenkin ajovauhdissa ja kilpailemisen hallitsemisessa. Olen iloinen saadessani jatkaa hänen kanssaan, Giovinazzi sanoi Autosportin maanantaina julkaisemassa haastattelussa.

Italialainen Giovinazzi, 27, on ajanut Alfa Romeolla kaksi viime kautta.

Kumpikin Alfa Romeon kilpakuski keräsi viime kaudella MM-sarjassa neljä pistettä. Edellisellä kaudella Alfan kuskien saavuttamat MM-pisteet menivät Räikkösen eduksi 43–14.

Giovinazzi kertoi seuranneensa opinhaluisena Räikkösen toimintaa etenkin uransa alussa.

– Tarkkailin häntä, mutta (2020) saatuani lisää kokemusta tiedän mitä talli minulta haluaa ja mistä pidän – etenkin eri radoilla ja eri olosuhteissa. Olen entistä valmiimpi uuteen kauteen, italialainen sanoi.

Uuden kilpailukauden on määrä alkaa maaliskuun lopussa Bahrainissa.

Räikkösestä, 41, tuli viime kaudella F1:n historian kokenein kuljettaja 329 startillaan.

Hänen uransa formula ykkösissä alkoi 2001 ja hän voitti maailmanmestaruuden 2007.