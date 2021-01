Valtteri Bottaksen sivuluisuista julkaistiin vauhdikas video – F1-mestari täräytti osuvan suomalaisvitsin, Mercedeksellä kauhisteltiin

Entinen F1-kuski innostui kommentoimaan F1:n Instagram-tilillään jakamaa videota.

F1-tähti Valtteri Bottas osallistuu perjantaina käynnistyvään Tunturiralliin Citroenin WRC-autolla. Suomalaishurjapää testaa vauhtiaan Rovaniemen seudun hangilla nyt kolmannen kerran peräkkäin.

Bottas on julkaissut sosiaalisen median tileillään kosolti näyttävää materiaalia Pohjois-Suomen lumilla ajamistaan testeistä. Nyt Mercedeksen kuljettajan edesottamuksista innostui myös F1:n virallinen Instagram-tili.

Se jakoi keskiviikkona hupaisan videon suomalaisesta lähes 12 miljoonalle seuraajalleen.

Ensimmäisessä pätkässä Bottas ajaa sivuluisussa Monacon GP:n kuuluisassa Grand Hotelin neulansilmässä toissa vuonna. Perään on leikattu video, jossa Bottas kengittää Citroeniään Lapissa – niin ikään ovi edellä.

– Valtteri Bottas valmistautuu parhaillaan ralliin – mutta hän on näyttänyt offroad-taitojaan iät ja ajat! päivityksessä veistellään.

Vauhtia tihkuva video on kerännyt satoja ihastelevia kommentteja. Kenties terävimmästä havainnosta vastasi F1:n vuoden 1996 maailmanmestari Damon Hill.

Englantilaisherrasmies käsittelee Bottaksen edesottamuksia hieman laajemmassa perspektiivissä.

– Finns are quick going sideways as well as forward, hän lohkaisee kommenttikentässä.

Lausahduksella tarkoitetaan vapaasti suomeksi käännettynä, että suomalaiset hangoittelevat vastaan siinä missä myötäilevätkin.

– Heillä on maaliviiva (englanniksi finish line, kirjoitettu Finnish line) mielessään, eräs kommentoija värittelee, johon Hill on vastannut, ”bravo”.

60-vuotias Hill lopetti F1-uransa 1999. Hän on toiminut sittemmin muun muassa Sky Sportsin formula-asiantuntijana.

Bottaksen rallihurjastelut kiinnittivät myös suomalaisen F1-tallin Mercedeksen huomion. Twiitin perusteella talli olisi toivonut Bottaksen viettävän vapaat viikkonsa hieman rauhallisemmissa merkeissä.

F1-kauden on määrä alkaa 26. maaliskuuta Bahrainissa.