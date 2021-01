Pikkupojalle tehtiin lumesta upea auto – F1-fanit näkivät heti yhteyden Kimi Räikköseen

F1 jakoi Instagram-tilillään kuvan talvisesta unelmakilpurista.

Formula yhden MM-sarjan virallinen Instagram-tili jakoi kuvia talven viileimmästä F1-autosta. Kuvat on ottanut henkilö nimeltä Roger Hemberg.

Joku, ilmeisesti herra Hemberg, on rakentanut pihalle lumiukon sijaan F1-lumiauton, josta löytyvät kaikki tarpeelliset osat etu- ja takasiivekkeistä sivuponttooneihin ja ohjaamoon. Auton keulaan on kiinnitetty Mercedeksen merkki. Ohjaamossa rattia, joka vaikuttaa frisbeekiekolta, pitelee pikkupoika, joka on varautunut hurjaan vauhtiin laskettelukypärällä.

Kuvasarjan lopussa poika näyttää peukaloa, selvästi tyytyväisenä ajotuntumaan. Ei aliohjausta tällä kertaa!

Talvinen lumiveiston taidonnäyte on saanut Instagramissa tykkäyksen sadoilta tuhansilta formulafaneilta. Monella on tullut lumesta ja F1-autosta sama mielleyhtymä: suomalaisässä Kimi Räikkönen.

– Kimi nuorempana, yksi kommentoi kuvaa.

– Nämä ovat Kimin lapsuuden kuvia, sanoi toinen.

– Tuo on Kimi auto, kolmas toistaa.

– Valmistamme samanlaisen Kimille, Ferrari-aiheinen huumoritili lupaili.

Ja Ferrarista puheenollen, myös italialaistallin viime kauden auto SF1000 on nostettu esiin lumiauton kommenteissa.

– Auto on varmasti nopeampi kuin SF1000, yksi vitsailee maahaan juuttuneesta lumikasasta.

– Auton rakentajasta tulee Ferrarin uusi tekninen johtaja, eräs toinen sanoo.

Kommentoijat, jotka eivät puhu Räikkösestä tai hauku Ferraria, ihailevat vain lumiauton ulkonäköä. Kehujien joukkoon on liittynyt jopa F1:n maailmanmestari vuodelta 1996, Damon Hill. 60-vuotias brittilegenda kehuu kilpurin aerodynaamista suunnittelua.