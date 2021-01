Entiset tallikaverit puhuivat suunsa puhtaaksi Max Verstappenista: ”Kylmä, nopea p*skiainen”

Max Verstappen on urallaan ollut kaikkia tallikavereitaan parempi.

Red Bullin F1-tallin entiset kuskit paljastivat hollantilaiselle Ziggo Sportille, millaista oli ajaa tähtikuljettaja Max Verstappenin, 23, tallitoverina.

Red Bullin kakkoskuskin paikka on ollut tuulinen istuin siitä asti, kun Daniel Ricciardo siirtyi Renault’lle pari kautta sitten. Ricciardo oli huipputiimin arvoinen kuski, mutta hänen kaudeltaan muistetaan myös esimerkiksi nolo yhteentörmäys Verstappenin kanssa Bakun kaupunkiradalla.

Ricciardolla oli vain hyvää, joskin huumorimiehelle tyypillistä sanottavaa hollantilaisesta kilpakumppanistaan.

– Oi, Max on sitkeä ja nopea. Hän ei haise itse asiassa kovin pahalta. Hän ei piereskele liikaa, joten hän on jopa ihan ok. Jos hän voitti minut, minusta tuntui, että hän teki sinä päivänä parempaa duunia ja oli nopeampi. En koskaan ajatellut, että taustalla oli mitään huiputusta, Ricciardo kommentoi Ziggo Sportille, jota Inside Racing siteeraa.

Kaudella 2019 Ricciardoa seurasi Red Bullilla ranskalaiskuski Pierre Gasly, joka epäonnistui rajusti ja pysyi pestissään vain 13 osakilpailun ajan. Gaslyn kommentti Verstappenista oli suorasukaisempi.

– Max on kylmä, nopea paskiainen! Kartingissa kolaroimme pari kertaa yhteen eikä hän ollut siihen aikaan mielestäni hauska tyyppi. Mutta rehellisesti sanoen, hän on hieno mies ja mukavaa seuraa. Meillä on ollut hauskaa yhdessä, Gasly sanoi.

Gaslyn paikan otti kesken kauden 2019 thaikuski Alexander Albon, joka floppasi ja menetti paikkansa joulukuussa 2020. Albon jatkaa Red Bullin varakuskina ensi kaudella, kun tilalle saapuu meksikolaispilotti Sergio Perez.

– Maxia ei pääse piiloon. Hän on suorapuheinen ja rehellinen tyyppi, jonka kanssa ongelmia ei ole. Maxilla riittää itseluottamusta ja hänestä näkee, kun hän haluaa jotain. Nämä ominaisuudet tekevät hänestä vahvan, Albon totesi.

Ziggo Sport kertoi Verstappenille, mitä hänen vanhat tallitoverinsa olivat hänestä sanoneet. Alfauros oli tyytyväinen kuulemaansa. Hän sanoi haluavansa ”tuhota” myös Perezin ensi kaudella, mutta uskoi samalla, että 30-vuotias uusi työkaveri voi palauttaa myös toisen Red Bull -auton kärkikantaan, jonne se Ricciardon aikana kuului.