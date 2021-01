Sebastian Vetteliltä koskettava lupaus Mick Schumacherille – muisteli Michael-isän arvokkaita neuvoja: ”Yritän tehdä saman hänelle”

F1-suuruus Sebastian Vettel on valmis auttamaan Mick Schumacheria.

Formula ykkösten nelinkertainen maailmanmestari, saksalainen Sebastian Vettel kertoo auttavansa ilolla maanmiestään Mick Schumacheria tämän F1-tulokaskaudella 2021.

Vettel kuitenkin painottaa, että F1-legenda Michael Schumacherin pojan on itse "löydettävä oma tiensä" raa'assa formulamaailmassa.

Vettel, 33, ystävystyi Michael Schumacherin kanssa ennen tämän traagista lasketteluonnettomuutta seitsemän vuotta sitten. Vettelin ja Mick Schumacherin polut kietoutuivat myös yhteen, ja nyt Mick palauttaa Schumacherin nimen F1-kisoihin ajaessaan debyyttikautensa Haasin riveissä.

– Autan mielelläni minkä vain voin, koska Mick on upea tyyppi ja tietysti minulla on erityinen side hänen isäänsä. On sääli, ettei Michael voi todistaa Mickin kehitystä ja hänen F1-ensiaskeliaan, Aston Martinilla tulevalla kaudella ajava Vettel totesi Autosportille.

– Pidän Mickistä paljon, tulemme hyvin toimeen ja kerron mielelläni hänelle kaiken, minkä tiedän.

Mick Schumacher, 21, on kuvaillut Vetteliä idolikseen ja tietynlaiseksi opastajaksi, samalla tavalla kuin Vettel suhtautui isä-Schumacheriin.

– Olen imarreltu. Näin hänen isänsä voittavan paljon enemmän kisoja, kuin hän on nähnyt minun voittavan, Vettel vastaa Mickin mietteisiin.

– Autan mielelläni häntä. Mielestäni on tärkeää, että hän löytää oman tiensä, mutta minulle oli valtavasti hyötyä Michaelin neuvoista, ja minä yritän tehdä saman hänelle. Autan sen minkä voin hänen elämässään tai kilparadoilla.