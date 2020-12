Sir Lewis Hamilton! Formulamaailman hallitsija lyödään ritariksi

Lewis Hamilton sai merkittävän tunnustuksen Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovallalta.

Seitsemänneen F1-sarjan mestaruutensa voittanut Lewis Hamilton sai valtavan kunnianosoituksen kotimaassaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hamiltonin nimi löytyy kuningatar Elisabetin uuden vuoden kunnianimityslistalta ja hänet lyödään ritariksi. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Ritariksi lyömisen myötä Hamilton saa nimeensä etuliitteen ”Sir”.

Ritarin arvonimen voi ansaita poikkeuksellisilla saavutuksilla jollakin yhteiskunnan osa-alueella. Hamilton nousi kauden 2020 maailmanmestaruutensa myötä jakamaan eniten mestaruuksia voittaneiden tilaston ykkössijaa yhdessä saksalaislegendan Michael Schumacherin kanssa.

Hamilton voitti ensimmäisen F1-mestaruutensa vuonna 2008 brittitalli McLarenin riveissä. Viimeisen seitsemän kauden aikana Mercedeksellä ajanut britti on voittanut mestaruuden kuudesti.

Formulamaailman kiistaton hallitsija nousi tällä kaudella myös osakilpailuvoitoissa kaikkien aikojen tilaston kärkeen. Hamilton, 35, on voittanut F1-urallaan 95 kilpailua, kun tilastokakkosella Schumacherilla voittoja on 91.

– Lewis on todellinen jättiläinen lajissamme ja hänen vaikutuksensa on valtava sekä autossa että sen ulkopuolella. Hänen saavutuksensa ovat jo ilmiömäisiä, mutta lisää on tulossa. Me kaikki Formula 1:ssä onnittelemme häntä tästä erittäin ansaitusta kunnianosoituksesta ja odotamme innolla hänen erinomaisuutensa seuraamista kaudella 2021, F1-sarjan toimitusjohtajana aloittava Stefano Domenicali kommentoi.

Hamiltonilla ei ole vielä kuljettajasopimusta ensi kaudesta, mutta hän käy neuvotteluja Mercedeksen kanssa ja on ilmaissut haluavansa jatkaa saksalaistallissa.