Tallipomon suora kommentti lupailee jo Mick Schumacherille Ferrari-pestiä – ”Siksi se on olemassa”

Ferrarin ja Haasin yhteistyö tiivistyy jo tällä kaudella. Se tuskin on sattumaa.

Ferrarin ajohaalari on Mick Schumacherille jo tuttu työasu. Nähdäänkö Schumacher Junior jo kaudella 2023 Maranellon punaisen oriin ratissa?­

Mick Schumacher ei ole ehtinyt edes aloittaa uraansa formula ykkösissä, kun spekulaatiot hänen tulevista siirroistaan ovat jo alkaneet.

Schumacherin isä Michael voitti F1-urallaan seitsemän maailmanmestaruutta, joista viisi viimeistä Ferrarilla peräkkäisinä vuosina 2000–2004.

Mick Schumacher, 21, on kuulunut kahden vuoden ajan Ferrarin junioriakatemiaan. F1-uransa Schumacher Jr. aloittaa yhdysvaltalaisessa Haas-tallissa.

Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto on kuitenkin jo spekuloinut Schumacherin tulevaisuudella ”Maranellon punaisen oriin” ratissa. Hän antaa ymmärtää, että Schumacher on Haasilla nimenomaan kehittymässä Ferrari-kuljettajaksi.

– Mick on tulevalla kaudella yksi Haasin kuljettajista, mikä on meille loistava mahdollisuus näyttää yhteistyömme vahvuus, Binotto sanoi grandprix247-sivuston mukaan.

– Kun kuljettaja siirtyy F2-luokasta formula ykkösiin, tämä ei voi hypätä suoraan punaisen auton rattiin. Siinä olisi liikaa vastuuta vähäiseen kokemukseen nähden. On tärkeää, että meillä on kumppanitalleja, joissa voimme kehittää kuljettajia oman tallimme F1-auton rattiin, Binotto jatkoi.

Mick Schumacher ajoi vuonna 2019 näytöskierroksen isänsä Michaelin vuoden 2004 Ferrarilla.­

Yhteistyön nimissä Ferrari antaa Haasille tukea myös autojen suunnittelussa ja kehittämisessä. Ferrari on lainannut useita teknikkoja Haasille. Yksi näistä on Jock Clear, joka työskenteli Michael Schumacherin kanssa Mercedeksellä vuosina 2010–2012. Myös Ferrarin suunnittelija Simone Resta työskentelee ensi kaudella Haasin palveluksessa.

Kaikki tämä tehdään pitkälti siksi, että Ferrari haluaa tasoittaa Mick Schumacherin tietä Ferrarin F1-ohjuksen rattiin.

– Ferrarin akatemiaa ei perustettu siksi, että siellä kasvatetaan F1-kuljettajia – se on olemassa siksi, että siellä kasvatetaan F1-kuljettajia Ferrarille, Binotto painotti autosport.comin mukaan.

Binotton mukaan Schumacherin on hyvä viettää Haasilla kaksi kautta.

– Uskon, että ensimmäisen kauden alku on hänelle erittäin vaikea. Kun katsoo hänen aiempia esityksiään Formula 3- ja Formula 2- luokissa, hänen toinen vuotensa oli parempi kuin ensimmäinen. Hänen tapansa kehittyä on sellainen, että hän oppii ensimmäisellä kaudella, ja vielä toisen kauden alussakin. Sitten toisen kauden jälkimmäisellä puoliskolla hän on erittäin vahva, Binotto uskoo.