Onko Michael Schumacherin toivo jo menetetty? Tämä F1-legendan tilasta tiedetään seitsemän vuotta onnettomuuden jälkeen

Michael Schumacherin onnettomuudesta on seitsemän vuotta. F1-legendan kunnosta on liikkunut paljon huhuja, mutta vähän tietoa.

Seitsemän vuotta sitten moottoriurheilun maailma oli järkyttynyt ja huolissaan.

Formulalegenda Michael Schumacher joutui 44-vuotiaana hirvittävään lasketteluonnettomuuteen Ranskan Alpeilla sunnuntaina 29. päivä joulukuuta 2013.

Schumacher kaatui Meribelissä laskiessaan laskettelurinteen ulkopuolella ja löi päänsä lumipeitteiseen kiveen. Kypärä pelasti saksalaisen F1-eläkeläisen hengen, mutta hän kärsi erittäin vakavia päänalueen vammoja. Schumacher kiidätettiin helikopterilla lähisairaalaan. Lääkärit totesivat välittömästi, että hänen tilansa oli vaikea.

Potilas siirrettiin sairaalaan Ranskan Grenobleen, jossa hänet leikattiin kaksi kertaa ja vaivutettiin koomaan. Alkoi toipumisprosessi, jonka loppua ei näy ja jonka edistymisestä ei julkisuudessa tiedetä melkein mitään.

Michael Schumacher lasketteli vuonna 1998 Madonna di Campiglion rinteillä.­

Schumacherin perhe tiedotti medialle muutamaa päivää onnettomuuden jälkeen, ettei aio kertoa asiasta mitään. Päätöksen taustalla oli Michaelin oma halu pitää kiinni yksityisyydestä. Corinna-vaimo on tarjonnut tiedotusvälineille vuosien aikana patenttivastausta: Michael on parhaissa mahdollisissa käsissä.

Pieniä tiedonmuruja on jaeltu. Kesäkuussa 2014 Schumacher herätettiin koomasta. Syksyllä 2015 hänet siirrettiin ensin sveitsiläiseen sairaalaan ja sitten omaan kotiinsa Genevenjärven rannalla. Kesällä 2019 kerrottiin, että Schumacheria yritettiin parantaa kantasoluhoidon avulla Pariisissa.

– Tavoitteena on uudistaa Michaelin keskushermosto, ex-kuskia hoitava Philippe Menasche sanoi Marcan mukaan.

Uusista kantasoluhoidoista uutisoitiin myös viime kesänä. Bolognalainen neurokirurgi Nicola Acciari kertoi Schumacherin kärsivän lihaskadosta ja osteoporoosista ja huomautti, että kantasoluhoidon tehoa tutkitaan yhä.

– Emme voi ennustaa, millaisia tuloksia tämä voi tuoda, Acciari kommentoi.

Schumacherin perheen olematon tiedotuslinja ei ole saanut ihmisten ja median uteliaisuutta tyydyttymään. Schumacherin kotitalo on kuitenkin pysynyt hiljaisuuden linnakkeena, jota vartioidaan kuin valtionsalaisuutta.

Ruotsalainen iltapäivälehti Expressen lähti vuonna 2016 nuuskimaan ”Schumin” vointia hänen tiluksilleen, mutta sai tylyn vastaanoton kotitilan portilla.

Röyhkeämpiäkin yrityksiä on nähty. Expressenin keikan aikoihin kerrottiin, että potilaasta olisi saatu lennokkikameran avulla kuvia, joita kaupiteltiin miljoonahintaan.

Toisen kaupittelijan loppu oli kurja. Kesällä 2015 helikopteriyritys Regan työntekijän kerrottiin yrittäneen myydä Schumacheria koskevia lääketieteellisiä tietoja muutamille sanomalehdille ympäri Eurooppaa 50 000 euron hintaan. Expressenin mukaan Sveitsin poliisi pidätti tapauksen takia yhden miehen, joka myöhemmin hirttäytyi tutkintavankeudessa.

Schumacherin perhe on torpannut toipilaan kuntoa koskevat huhut yksitellen.

Schumacher muistetaan parhaiten Ferrarilta, jonka kuskina hän voitti viisi maailmanmestaruutta 2000-luvun alussa.­

Sveitsiläislehti Blick nosti onnettomuuden seitsenvuotispäivänä esiin kysymyksen: onko Schumacherilla enää edes toivoa? Hyvin harva tietää.

Julkisuudessa Schumacherin asioista on puhunut lähinnä Kansainvälisen autoliiton Fian pomo Jean Todt, joka kertoo tapaavansa Schumacheria säännöllisesti. Entinen F1-tallipomo Todt on pitänyt aina kielen keskellä suutaan, kun puhe on kääntynyt hänen alaisuudessaan Ferrarilla viisi MM-titteliä saavuttaneeseen kuskilegendaan.

Toisen entisen F1-pomon Flavio Briatoren ex-vaimo Elisabetta Gregoraci sen sijaan paljasti syksyllä Italian Big Brother -ohjelmassa enemmän kuin olisi kenties saanut.

– Schumacher ei puhu. Hän kommunikoi silmillään. Vain kolme ihmistä saa käydä tapaamassa häntä, Gregoraci kertoi Sport Mediasetin mukaan.

Schumacher, 51, on ollut seitsemän vuotta poissa julkisuudesta, mutta formula ykkösissä häntä ei ole unohdettu. Siitä ovat pitäneet huolen kaksi kuljettajaa: Lewis Hamilton ja Mick Schumacher.

Hamilton saavutti päättyneen kauden aikana kaksi Schumacherin ennätystä. Ensin brittimestari ohitti saksalaisen osakilpailuvoittojen määrässä.

Schumacherille GP-voittoja kertyi hulppean uran aikana 91 kappaletta. Hamilton saavutti lukumäärän lokakuussa Eifelin GP:ssä. Tuolloin Schumacherin poika Mick, 21, antoi britille lahjaksi isänsä vanhan kypärän.

Lewis Hamilton piteli Michael Schumacherin vanhaa kypärää Nürburgringillä lokakuussa.­

Kauden jälkeen Hamiltonilla oli kasassa jo 95 osakilpailuvoittoa ja seitsemän maailmanmestaruutta. MM-titteleitä kertyi myös Schumille seitsemän, joten kaikkien aikojen kuljettajat ovat nyt tasoissa mestaruuksien määrässä.

Mick Schumacher voitti kaudella 2020 F2-sarjan mestaruuden ja sai tallipaikan ensi kaudelle yhdysvaltalaiseen Haas-talliin. Haasin ensi kaudesta on tulossa hyvin mielenkiintoinen, kun puhtoisella imagolla kuninkuusluokkaan saapuva pikku-Schumi saa tallitoverikseen todellisen törkyprinssin, kourijakuski Nikita Mazepinin.

Venäläinen Mazepin, 21, herätti laajaa pahennusta, kun hän julkaisi sosiaalisessa mediassa videon, jolla kouri naisen rintoja automatkan aikana.

Michaelin (oik.) poika Mick (vas.) ajaa ensi kaudella F1:n MM-sarjassa.­

Mick Schumacher saa vastata kysymyksiin isästään ja tämän kunnosta koko uransa ajan. Tähän asti vastaukset ovat tulleet tyylikkäinä kuin apteekin hyllyltä.

–Minulle isäni on paras kaikista urheilijoista, jotka ovat koskaan kilpailleet tässä lajissa. Vertailu isääni ja kysymykset hänestä eivät haittaa minua yhtään, mutta jokaisen pitää kulkea oma polkunsa, Mick sanoi vastikään Bild-lehdelle.