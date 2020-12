Sebastian Vettel kyseenalaisti F1-sarjan ympäristöteot – mainitsi asian, joka tulisi lopettaa heti: ”Vanhanaikaista ja turhaa”

Sebastian Vettel kaipaa F1-sarjalta entistä merkittävämpiä tekoja ilmaston ja ympäristön suojelemiseksi.

F1 ja muut autourheilusarjat ovat viime vuosien aikana joutuneet enenevissä määrin pohtimaan lajinsa ympäristövaikutuksia. Autojen polttamat fossiiliset polttoaineet ovat suuri ympäristöhaitta, samoin kuin se, että autoja ja tiimejä lennätetään ympäri maailmaa kisaviikonloppuja varten.

Ensi kaudeksi Aston Martinille (ent. Racing Point) siirtyvä konkarikuski Sebastian Vettel on sitä mieltä, että F1 voisi tehdä paljon enemmän ilmaston ja ympäristön hyväksi.

Vettel, 33, haastaa laajassa Frankfurter Allgemeine Zeitungin haastattelussa formula ykkösiä ryhtymään pioneeriksi uusiutuvia energialähteitä käyttävien moottoreiden valmistamisessa ja ympäristövaikutukset huomioon ottavan teknologian kehittämisessä.

F1-autot on jo suunniteltu ympäristöystävällisemmiksi kuin siviiliautot. Niiden moottorien lämpöhyötysuhde on 50 prosenttia, kun siviiliautojen bensiinimoottorien suhteen arvioidaan olevan 30 prosenttia. Vuodesta 2021 formula ykkösten autoissa käytettävän bensiinin biopolttoainepitoisuuden on oltava 10 prosenttia.

Vettelin mielestä nämä askeleet eivät ole tarpeeksi suuria. Hänen mukaansa 10 prosentin biopolttoainelupauksessa ei ole ”mitään uutta”.

– Vuonna 2025 on varmasti jo bensa-asemia, jotka myyvät 100-prosenttisesti uusiutuvaa polttoainetta. Missä on F1:n pioneerirooli tämän teknologian saralla? Vettel kysyy haastattelussa.

Kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen ovat globaaleja haittoja, joiden vaikutuksilta F1-sarja ja sen kuskit eivät voi sulkea silmiään.

Vettel kehuu haastattelussa ympäristöaktivisti Greta Thunbergia ja muita nuoria, jotka ovat ottaneet ilmastokysymykset sydämelleen.

Saksalaismestari myöntää ristiriidan oman ammattinsa ja ympäristönsuojelun välillä. Vettelin mielestä hänen ammattinsa ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hän voisi toimia myös positiivisesti ympäristön hyväksi.

Vettel kertoo muun muassa syövänsä kasvispainotteisesti ja suunnittelevansa matkansa lentoja vältellen. F1-kuski myös poimii roskia maastosta.

– Jos huomaan jotain, poimin roskan ja vien roskikseen tai otan roskan mukaani heittääkseni sen pois. En voi ymmärtää ihmisiä, jotka heittävät roskansa ikkunasta tai jättävät luontoon; ilmeisesti he ovat liian hienoja kävelläkseen muutaman metrin roska-astialle. En pysty keksimään hyväksyttävää selitystä sille (roskaamiselle). Annan vain harvoin asioiden vaikuttaa minuun, mutta tämä ärsyttää minua, Vettel toteaa.

Vettel kritisoi F1-sarjaa haastattelussa tiukasti. Hänen mielestään laji ei ole nykyisellään kestävällä pohjalla. Ympäristökysymyksiä on Vettelin mukaan vältelty liian pitkään.

Ja vaikka asia ei ratkea sormia napsauttamalla, saksalaiskuskilla on heti valmiina ainakin yksi asia, jonka sarja voisi tehdä; lopettaa ennen osakilpailua ajoittain nähtävät lentokoneiden ja hävittäjien ylilennot.

– Jotkut sponsorit käyttävät sitä mainostamiseen, jotkut maat osoittaakseen mahtiaan. Minun mielestä se on vanhanaikaista ja turhaa resurssien tuhlaamista. Yleisöä voisi viihdyttää muullakin tavalla.