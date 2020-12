Mick Schumacher odottaa innolla Kimi Räikkösen ja muiden F1-legendojen kohtaamista – mutta yksi on hänelle suurin: ”Isäni on paras kaikista!”

Mick Schumacher kertoo Bildin haastattelussa äitinsä olevan uransa tärkein tukija ja neuvonantaja.

Formula ykkösten legendan Michael Schumacherin poika Mick Schumacher on vakaasti isänsä jalanjäljillä. Mick, 21, voitti viime kaudella formula 2 -luokan mestaruuden ja ajaa ensi kaudella ykkösissä Haas-tallissa.

Uusi F1-kausi alkaa 21. maaliskuuta Australian Melbournessa. Tuolloin Schumacher Jr. asettuu samaan lähtöruudukkoon formuloiden suurnimien kuten Lewis Hamiltonin, Sebastian Vettelin, Fernando Alonson – ja Kimi Räikkösen – kanssa.

Schumacher myöntää saksalaisen Bild-lehden haastattelussa odottavansa tuota hetkeä malttamattomana.

– Siitä tulee aivan erityinen ja uskoakseni tunteellinen hetki. Heidän saavutuksensa ovat valtavat, mutta en voi mennä heidän viereensä pelkäämään. Loppujen lopuksihan hekin ovat vain ihmisiä. Minun pitää vain ajaa lujaa ja reilusti, ja sillä tavalla lyödä itseni läpi, Schumacher miettii Bildissä.

Miksi Schumacherin tarvitsisikaan lähteä kauteen nöyristellen? Hän on kapaloikäisestä alkaen nähnyt hyvin läheltä, miten kovassa F1-maailmassa toimitaan – ja menestytään.

Toki edellä mainitulla nelikolla on yhteensä 14 formula ykkösten mestaruutta. Mutta näistä vain Hamilton on, paperilla, Mick Schumacherin isän vertainen. Sekä Hamiltonilla että Michael Schumacherilla on seitsemän maailmanmestaruutta.

Mick Schumacherille yksi kuljettaja on, tietysti, yli muiden.

– Minulle isäni on paras kaikista urheilijoista, jotka ovat koskaan kilpailleet tässä lajissa. Vertailu isääni ja kysymykset hänestä eivät haittaa minua yhtään, mutta jokaisen pitää kulkea oma polkunsa, Mick Schumacher muistutti.

Mick Schumacher saapui Saksan urheilugaalaan marraskuussa 2019 äitinsä Corinnan kanssa.­

Michael Schumacher loukkaantui vakavasti lasketteluonnettomuudessa Ranskan Alpeilla lähes seitsemän vuotta sitten, eikä hänen tilastaan ole juuri hiiskuttu julkisuuteen.

Mick Schumacher mainitsee Bildin haastattelussa äitinsä Corinnan olevan hänen uransa suurin tukija.

– Äiti on keskustelukumppanini ja neuvonantajani numero yksi, ja aina ensimmäinen, joka soittaa. Kun sain F1-sopimuksen, hän oli iloinen ja sanoi aina tienneensä, että näin kävisi, Schumacher kertoo.