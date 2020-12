Mick Schumacher, 21, linjasi tavoitteensa F1-debyyttikaudelleen – ”Olisi kuin voitto”

Mick Schumacher ajaa ensi F1-kaudella Haasin kisakuskina.

Formula 1:n seitsenkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin poika Mick debytoi tulevalla kaudella autourheilun kuninkuusluokassa, ajamalla yhdysvaltalaisen Haas-tallin riveissä.

Michael Schumacherin pojalta ja päättyneen kauden F2-mestarilta odotetaan totta kai paljon, mutta 21-vuotias Mick tietää realiteetit: jo aika-ajojen toiseen osioon eli 15 parhaan joukkoon yltäminen olisi hänelle ja tallillekin sopiva saavutus.

Kuluneella kaudella Haasin autoja nähtiin harvakseltaan aika-ajojen kakkossessiossa: sekä Kevin Magnussen että Romain Grosjean pääsivät avausosiosta jatkoon kolme kertaa.

– Minulle kakkossessio on se tavoite. Siihen on vaikea yltää, mutta kun sen teemme, se on kuin voitto meille, Mick Schumacher kertoo GP Fans -sivuston mukaan.

– Siinä on paitsi motivaation lähdettä meille, myös sitä, että näytämme maailmalle taistelevamme ja tekevämme aina parhaamme. Jos saavuttaa tavoitteensa, voi olla tyytyväinen ja jos ylittää ne, voi olla onnensa kukkuloilla. Jos taas alittaa odotuksensa, tietää että on tehtävä entistä kovemmin töitä, nuori lupaus filosofoi varsin vaatimattomalta kuulostavien tavoitteiden suhteen.

Mick Schumacher ajoi Haasilla kauden jälkeisissä nuorten kuskien testeissä Abu Dhabissa.­

Nuoren miehen isä saavutti F1:ssä kaiken ja vähän enemmänkin. Jo tulokaskaudellaan 22-vuotiaana Michael Schumacher säväytti: kuusi kisaa ja jokaisessa niistä kymmenen kärkeen aika-ajoissa sekä kolmesti pisteille. Tuolloin, vuonna 1991, pisteille pääsivät vain kisan kuusi kärkiajajaa.