Valtteri Bottasta kyykyttänyt sensaatiotuuraaja kertoo tärkeän opin Mercedekseltä – ”Niitä ei voi ajaa samalla tavalla”

George Russell oppi mukautumisen tärkeyden Lewis Hamiltonia tuuratessaan.

Yksi F1:n loppukauden puhutuimmista hetkistä koettiin Sakhirin GP:ssä. George Russell hyppäsi Williamsilta Mercedeksen rattiin tuuramaan koronatartunnan takia sivuun joutunutta Lewis Hamiltonia.

Russell oli välittömästi huippunopea uudella kalustolla. Hän hallitsi kilpailua alusta alkaen. Vasta Mercedeksen katastrofaalinen moka Russellin varikkopysähdysten kanssa tiputti Russellin kisan kärjestä ja lopulta sijalle yhdeksän. Sijoitus oli pettymys, mutta Russell keräsi samalla uransa ensimmäiset MM-pisteet.

Britin ajo onnistui niin nappiin, että huhumylly alkoi välittömästi siitä, korvaisiko Russell Valtteri Bottaksen jo ensi kaudella tallissa, vaikka suomalaisella oli jo sopimus kaudesta 2021. Niin paljon nopeammalta Russell Sakhirissa vaikutti. Hän olisi ajanut ylivoimaiseen voittoon ilman tallin sekoiluja.

Muutosta ei nähty, Hamilton palasi sairauslomalta ja Russell meni takaisin Williamsinsa ohjaksiin. Hän kertoi taannoin Autosportille, mitä oppi yhden kisan rupeamasta F1:n ylivoimaisimmalla autolla.

– Tärkein oppi oli, että on osattava mukautua. Minun ajotyylini Williamsin ratissa itse asiassa haittasi vauhtiani vähän Mercedeksellä. Joten kun palasin Williamsille, yritin käyttää hyväkseni joitain oppejani Bahrainista – mutta se ei onnistunutkaan Williamsilla, Russell kertoi.

– Tämä vahvisti käsitystäni siitä, että pitää ajaa avoimin mielin ja sopeutua siihen, mitä kullakin autolla on annettavana. Eli jos ajaa Mercedestä tietyllä tyylillä, se ei tarkoita, että Williamsia voi ajaa samalla tavalla. Ja toisin päin.

Russell on yksi Mercedeksen kuljettajaohjelman tähtioppilaista, ja kaksi kautta Williamsilla ajanut britti on jo yhdistetty Mercedeksen kisakuskin paikkaan kaudeksi 2022. Hän korosti Autosportille, että tärkeintä on tasaisuus ja oikea asenne, jos haluaa eteenpäin.

– Ei pidä turhautua, jos auton suorituskyky on vaatimaton ja pitää yrittää kehittää Williamsia. Uskon, että Mercedes uskoo minuun. He antoivat minulle tilaisuuden ja ovat aina olleet tukenani.