Valtteri Bottaksen Tiffany-kulta julkaisi kuvan pyörälenkiltä harmaassa Nastolassa – kommenttikenttään pamahti pian oleellinen kysymys

Australialainen Tiffany Cromwell näyttää matkustaneen Suomeen viettämään joulua kumppaninsa, F1-kuljettaja Valtteri Bottaksen kanssa.

Tiffany Cromwell on tottunut harjoittelemaan kuivemmissa ja lämpimämmissä olosuhteissa.­

Maantiepyöräilijä Tiffany Cromwell on saapunut Suomeen katsastamaan kumppaninsa, F1-tähti Valtteri Bottaksen synnyinseutuja.

Cromwell, 32, on ottanut joulureissulle mukaansa myös polkupyöränsä – mutta Suomen jäinen ja loskainen joulukuu näyttää tuottaneen kiperiä haasteita aurinkoon tottuneelle australialaiselle.

Hän lisäsi tiistaina Instagram-tililleen kuvaavan otoksen pyörälenkiltään Suomen harmaasta luonnosta. Olosuhteet eivät ole optimaaliset polkupyöräilyyn – tai ulkoiluun ylipäätään.

– Saamassa koulutusta siitä, mikä on jäätä ja mikä vain vettä, hän kirjoittaa kuvatekstissä viitaten tummasta jääloskasta kiiltelevään ajotiehen.

Cromwell on lisännyt paikkatägiksi Nastolan, joka on Bottaksen synnyinpaikkakunta. Kuvaajaksi hän on merkinnyt sydänkäpysensä.

– Talvi näyttää hieman autenttisemmalta tänä vuonna verrattuna normaaliin ”talvitreenaamiseeni” Australiassa tähän aikaan vuodesta, hän lohkaisee.

Cromwellin Instagram-seuraajat suhtautuvat kuvaan ja Suomen luontoon monenkirjavasti. Jotkut tyytyvät toivottamaan hyvää joulua, toiset kauhistelevat pääkallokeliä.

– Onko sinulla talvirenkaat? eräs kommentoija tiedustelee.

– Ole varovainen! toinen kehottaa.

Noin vuoden ajan seurustelleet Bottas ja Cromwell asuvat yhdessä Monacossa. Parin yhteiseloa määrittää paljolti kummankin urheilu-urat.

Cromwell kertoi syksyllä pariskunnan kiireisestä arjesta australialaisessa Sunday Mail -lehdessä.

– F1 on tietysti täysin erilainen maailma, mutta on ollut upeaa saada hänet rinnalleni. Hän ymmärtää huippu-urheilun vaatimukset. On ollut erilaista ja hienoa, että olemme pystyneet yhdessä tasapainottelemaan meidän molempien lajien välillä, hän ylisti australialaislehdelle.