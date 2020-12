Entinen Ferrarin kuski ylistää F1-tulokas Mick Schumacheria – ”Raivannut tiensä Schumi-tyylillä”

Gerhard Berger on varma, että Mick Schumacherista tulee hyvä ajaja formula ykkösiin.

Entinen huippukuski Gerhard Berger uskoo, että Mick Schumacher pystyy näyttämään huippukykynsä myös F1:ssä.

Schumacher, 21, voitti viime kaudella F2:n maailmanmestaruuden. Hän debytoi ensi kaudella F1:ssä Haasin tallin kilpa-ajajana.

Formula ykkösten maailma tuli Mick Schumacherille tutuksi jo lapsena, sillä hänen isänsä Michael Schumacher voitti urallaan seitsemän maailmanmestaruutta.

– Mick on mukava kaveri: erittäin asiallinen ja kohtelias. Opin tuntemaan hänet, kun hän oli aina kilpailuissa. Hän on raivannut tiensä mestaruudesta toiseen Schumi-tyylillä ja hänellä on Schumacherin geenit. Mick ottaa paikkansa, Berger sanoi speedweek-sivuston mukaan.

Gerhard Berger kesällä 2020 otetussa valokuvassa.­

Mick Schumacher on noussut moottoriurheilun huipulle vaikeassa perhetilanteessa.

Michael Schumacher loukkaantui vakavasti lasketteluonnettomuudessa joulukuussa 2013. Hänen tilastaan ei ole juurikaan annettu tietoja, eikä hän ole esiintynyt julkisuudessa onnettomuuden jälkeen.

Berger toivoo Mick Schumacherille menestystä.

– Hänestä (Mickistä) tulee hyvä Formula 1 -kuski. Toivomme hänelle parasta. Meiltä kaikilta löytyy kunnioitusta Schumacherille siitä kärsimyksestä, mitä on tapahtunut. Toivomme Michaelin puolesta, että hänen poikansa pärjää, Berger sanoi.

Itävaltalainen Berger ajoi F1:n MM-sarjassa 1984–1997. Hän sijoittui MM-sarjassa parhaimmillaan kolmanneksi: 1988 ja 1994 Ferrarilla.