Nikita Mazepinin orastava F1-ura saattaa tyssähtää jo ennen kuin se ehti kunnolla alkaakaan.

Formulakuski Nikita Mazepin, 21, on ajautunut pahoihin vaikeuksiin jo ennen kuin hänen orastava F1-uransa on ehtinyt kunnolla alkaa.

Joulukuun alussa Haasin kilpakuljettajaksi vahvistetun Mazepinin Instagram-tilille ilmestyi vajaa pari viikkoa sitten video, jossa hän kourii malli Andrea D’lValin rintoja automatkan aikana. Video aiheutti nopeasti suuren kohun.

Sosiaalisessa mediassa monet F1-fanit vaativat Mazepinille pikaisia potkuja, ja aihetunniste We Say No to Mazepin eli Kiellämme Mazepinin levisi nopeasti laajalle. Kritiikki nuorukaista kohtaan yltyi uudelleen, kun hän poisti kaiken Twitter-tilinsä sisällön – mukaan lukien kohun jälkeen kirjoittamansa anteeksipyynnön.

Haas tuomitsi kohun puhjettua julkilausumassaan tulevan kuskinsa ”inhottavan” käytöksen ja lupasi käynnistää asiasta sisäisen tutkimuksen.

Epäilykset nuorukaisen tulevaisuudesta saivat maanantaina uutta tulta alleen, kun muun muassa Daily Mail raportoi 21-vuotiaan kuskin vaihtaneen Instagram-tilinsä kuvauksen. Aiemmin kuvauksessa luki ”F1-kuljettaja”, nyt epämääräisemmin ”Kilpa-ajaja”.

Daily Mail huomioi myös, että viime kauden lopussa Romain Grosjeania tuurannut brassikuski Pietro Fittipaldi tituleeraa oman tilinsä kuvauksessa itseään Haasin F1-kuljettajaksi.

Muun muassa ESPN:lle työskennelleen toimittaja Marco Rossin mukaan Haasin pilttuussa on alettu toden teolla harkitsemaan korvaajia Mazepinille.

– Etenkin tallin korkein johto on yhä huolestuneempi Mazepinin videon vaikutuksista Haasin brändin maineeseen ja moniin sponsorisuhteisiin. Vaihtoehtoja ollaan alettu ”harkitsemaan vakavasti”, Rossi kirjoitti Twitter-tilillään.

Mazepin sijoittui vasta päättyneellä kaudella Formula 2:n MM-sarjassa viidenneksi.