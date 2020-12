Kimi Räikkösen pomo sanoo sen suoraan: Ferrarin surkea F1-moottori pilasi kauden

Alfa Romeo ja Haas kärsivät Ferrarin onnettomasta moottorista.

Asiakastallin rooli ei ole helppo F1:ssä. Menestys riippuu valtavasti siitä, miten hyvin oman tehtaan ulkopuolelta hankitut osat toimivat osana kilpa-auton suurempaa kokonaisuutta.

Tämän saivat päättyneellä kaudella tuntea erityisen piikikkäästi Alfa Romeo ja Haas, jotka ovat Ferrarin asiakastalleja. Molemmat kisasivat F1:n häntäpäässä koko kauden Williamsin kanssa.

Surkeasta vauhdista on ainakin osittain ”kiittäminen” Ferrarin toimittamia voimanlähteitä. Ne tiedettiin jo ennen kautta alitehoisiksi kilpailijoihin nähden, ja koronakauden edetessä erosta tuli aina vain räikeämpi.

Alfa Romeon tallipomo Frederic Vasseur sanoo asian niin suoraan kuin kehtaa. Sveitsiläinen Blick-lehti kysyi Vasseurilta, oliko Ferrarin moottori suurin syypää heikkoon kauteen. Vastaus on paljon puhuva.

– Tuo on sinun tulkintasi, mutta en voi juurikaan olla kanssasi eri mieltä. En osaa sanoa prosenttilukemaa, mutta menetimme noin 0,3–0,4 sekuntia kierroksella kilpailijoihimme nähden, Vasseur latasi.

Kimi Räikkösen pomo jatkoi painottamalla, että Ferrarin voimanlähteen aiheuttaman ongelman suuruus näkyy siinä, että Alfa pystyi lyömään Ferrarin kauden päätöskilpailussa.

Alfa keräsi kaudella 2020 vain kahdeksan MM-pistettä. Ainoastaan Haas (kolme) ja Williams (nolla) jäivät pienempään saaliiseen.

Alfa Romeo otti Sauberin F1-tallin toiminnan kontolleen kaudesta 2019 eteenpäin. Tallilla on tekninen yhteistyösopimus Ferrarin kanssa kauden 2021 loppuun saakka. Vasseur vihjaa, että jatkoa tarkastellaan yhä.

– Olemme sidoksissa Ferrariin kauden 2021 loppuun saakka. Sitten meidän pitää käydä asioita läpi, koska seuraavan sopimuksen pitää jatkua kaudet 2022–26 uusien sääntöjen vuoksi.

Vasseurin mukaan Alfa Romeon on tutkittava tarkasti, mikä on heille paras mahdollinen tilanne. Hän muistuttaa, että Ferrari on ollut toistaiseksi pääasiassa erittäin vankka kumppani.

– Mitään ei voi sanoa varmuudella. Se on hieman kuin avioliiton kanssa. Mikään ei takaa, että pysyt saman naisen kanssa ikuisesti – kuten minä!

Moottorikumppanin vaihtaminen tietäisi todennäköisesti merkittäviä muutoksia sveitsiläisitalialaisessa tallissa. Vasseur ei asiaa haastattelussa sivua, mutta Alfa Romeo ja Ferrari ovat molemmat autojätti Fiatin omistamia. Jos linkki osapuolten välillä katkeaisi F1:ssä, se voisi tietää ainakin nimiyhteistyön päättymistä.